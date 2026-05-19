El ébola vuelve a la escena: OMS declara emergencia

La OMS declaró una emergencia por el brote de ébola en África y alerta de la letalidad y contagiosidad de la enfermedad.

El Covid alteró la vida cotidiana de Europa y Estados Unidos inmediatamente, causando una respuesta mediática total. El brote de ébola, conservado en África, aún se percibe como una amenaza regional.

Cuando se supo que la Organización Mundial de la Salud declaraba una 'emergencia de salud pública de importancia internacional' por el nuevo brote de ébola en África, me regresó el escalofrío de 2020. Aunque la amenaza no es similar a la de la pandemia por COVID-19, se enfrentan al mundo con algo que prueba su capacidad de actuar con responsabilidad, empatía y claridad informativa.

La OMS confirmó que el brote afecta principalmente a República Democrática del Congo y Uganda y que corresponde a la variante Bundibugyo, sin tratamiento ni vacuna aprobada. Hasta ahora se reportan más de 336 casos sospechosos y 88 muertes asociadas al brote, según la OMS





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