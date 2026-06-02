El embajador de EUA en México insta a la unidad contra los cárteles y alerta sobre la oportunidad perdida de proteger a ambos países

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha publicado un tuit en su cuenta de X en el que insta a la unidad contra los cárteles y alerta sobre la oportunidad perdida de proteger a ambos países al politizar la seguridad.

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, insta a la unidad contra los cárteles. Politizar la seguridad es una oportunidad perdida para proteger a ambos países.

Johnson publicó el mensaje en su cuenta de X este lunes 1 de junio de 2026, a las 5:16 de la tarde. Los cárteles generan intimidación, corrupción y miedo en ambos lados de la frontera. Politizar el tema de seguridad implica perder oportunidades de cooperación. En el tuit, Johnson planteó que la seguridad fronteriza es un desafío compartido que no debería quedar atrapado en la arena política.

"La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz", escribió el diplomático. El embajador fue más específico al señalar el costo concreto de esa politización: "Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos.





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