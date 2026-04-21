El empresariado mexicano exige certidumbre y arancel cero en la revisión del T-MEC

Líderes empresariales mexicanos se reunieron con el Representante Comercial de Estados Unidos para defender la continuidad del T-MEC, abogar por la eliminación de aranceles y fortalecer la integración de las cadenas de suministro frente a la competencia asiática.

El Consejo Coordinador Empresarial ( CCE ) ha formalizado una petición crucial ante el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con el objetivo de blindar la certidumbre comercial mediante el estricto respeto a las reglas de origen y la consolidación de aranceles de tasa cero dentro del marco del T-MEC .

José Medina Mora, presidente del CCE, enfatizó que, tras una sesión de trabajo estratégica orientada a la revisión del tratado trilateral, los esfuerzos del empresariado mexicano se centrarán en dos pilares fundamentales: la optimización de las cadenas de suministro y la robustez de las normas de origen. El líder empresarial subrayó la importancia de que las compañías mexicanas prioricen la sustitución de importaciones provenientes de Asia, reemplazándolas por insumos fabricados en México o dentro de la región norteamericana para fortalecer el mercado local. Durante la reunión, que contó con la presencia de figuras prominentes del sector empresarial como Daniel Servitje, Carlos Slim Domit y Carlos Hank González, se puso de relieve el impacto negativo de los aranceles de la Sección 232 sobre el acero, el aluminio y el sector automotriz. Medina Mora advirtió que estas barreras han generado efectos contraproducentes al reducir las compras hacia México y, por el contrario, fomentar un incremento en la dependencia comercial respecto a los mercados asiáticos. Ante esta situación, el sector privado confía en que los diálogos mantenidos con la administración estadounidense permitan un ajuste arancelario favorable antes de la fecha límite del primero de julio. La expectativa es que, para entonces, se pueda anunciar un avance claro en la revisión del acuerdo, garantizando que el T-MEC siga siendo el motor de la integración económica regional bajo esquemas de cooperación mutua y transparencia normativa. Por su parte, Antonio del Valle, copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, calificó el encuentro con Greer como un ejercicio positivo y de gran valor estratégico. La postura de los empresarios mexicanos es contundente: el rechazo a los aranceles y la defensa de la apertura comercial como el camino más eficiente para la prosperidad compartida. En la misma línea, representantes de la American Chamber of Commerce of Mexico destacaron que la revisión del tratado no debe ser vista como una competencia por los recursos existentes, sino como una coyuntura ideal para ampliar las oportunidades de mercado mediante la integración regional. Se hizo hincapié en que el modelo de negocios de muchas empresas es intrínsecamente binacional, con cadenas de suministro tan interconectadas que cualquier interrupción afectaría gravemente la competitividad. Este diálogo institucional, realizado en coordinación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, busca asegurar que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá mantengan un rumbo claro hacia la continuidad de un acuerdo que ha sido vital para el desarrollo económico de los tres países en años recientes





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