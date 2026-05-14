El Entramado Político del Partido Sinaloense y la UAS

Análisis detallado sobre la relación entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Partido Sinaloense, las ambiciones de Héctor Melesio Cuén y el impacto en la política estatal.

La trayectoria política en el estado de Sinaloa ha estado marcada por una relación intrincada y a menudo controvertida entre las instituciones educativas y las aspiraciones de poder.

Un caso emblemático es el del Partido Sinaloense, cuya génesis y crecimiento están profundamente ligados a la figura de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Este instituto político local no surgió simplemente como una alternativa electoral, sino como el vehículo para las ambiciones de Cuén Ojeda, quien, tras desempeñarse como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, buscó alcanzar la gubernatura del estado.

Este fenómeno dio lugar al concepto de universidad-partido, una dinámica arraigada desde la década de los setenta, donde académicos y directivos de la UAS utilizaban los espacios educativos para instruir a los estudiantes en la militancia política, promoviendo la idea de hacer política desde las aulas. Durante años, esta estructura permitió que el partido local ganara terreno, alcanzando en las elecciones de 2016 un notable 24.35% de los votos totales, superando al PAN y quedando solo por debajo del PRI, con una fuerza especialmente concentrada en los distritos 9 y 19.

Sin embargo, este modelo de influencia política dentro de la academia trajo consigo graves denuncias sobre el uso indebido de las instituciones. A lo largo del tiempo, han surgido acusaciones persistentes sobre la venta de plazas docentes y el otorgamiento de beneficios a cambio de favores políticos. Entre los años 2015 y 2016, el ambiente universitario se tornó hostil, con docentes que reportaron haber sido víctimas de amenazas y terror mediante desplegados anónimos que los señalaban de colusión.

Más alarmantes fueron los testimonios de estudiantes, como el caso de una alumna de enfermería, quien denunció haber sido presionada por sus catedráticos para asistir a eventos proselitistas del Partido Sinaloense como condición indispensable para aprobar sus asignaturas. Estas prácticas, denunciadas ante la otrora Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, revelan una sistematización de la coerción académica para alimentar la maquinaria electoral de un grupo político específico, desvirtuando la misión educativa de la UAS.

En el ámbito de las alianzas estratégicas, la relación entre Rubén Rocha Moya y Cuén Ojeda ha sido objeto de análisis y advertencias. Testimonios indican que, antes de consolidar su alianza, Rocha Moya fue alertado sobre los riesgos de vincular su imagen a la de Cuén, sugiriendo que dicha asociación podría ser un error debido a las implicaciones y las percepciones sociales sobre la figura del exrector.

Este contexto se vuelve aún más complejo con la intervención de la Fiscalía General de la República, que ha reactivado investigaciones sobre el homicidio de Cuén y la posible intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, mencionando incluso la influencia de figuras como El Mayo Zambada. La política sinaloense actual se encuentra en una transición donde Morena, el PT y el Partido Verde buscan establecer un nuevo blindaje anticrimen y una estrategia de cogobernanza que incluya la administración pública local y estatal, mientras que el Partido Sinaloense ha visto una disminución en su porcentaje de votación, cayendo al 8.24% en procesos más recientes, siendo superado ampliamente por la hegemonía de Morena.

Actualmente, la situación en Sinaloa se mantiene en tensión, con solicitudes de desaparición de poderes que llegan a la Comisión Permanente y un debate abierto sobre la deuda histórica con el sistema educativo. La transición hacia un modelo de inclusión en la administración pública intenta borrar las huellas de las prácticas clientelares del pasado, aunque la sombra de la universidad-partido sigue presente en el imaginario colectivo.

El desafío para el estado radica en separar la gestión académica de la ambición partidista, asegurando que las aulas vuelvan a ser espacios de pensamiento crítico y no centros de reclutamiento político. La lucha por la transparencia y la justicia en los casos de violencia política y crimen organizado seguirá definiendo el rumbo de Sinaloa en los próximos años, mientras se analiza la necesidad de investigaciones preliminares profundas por parte de las autoridades federales para desarticular cualquier vínculo entre el poder político y las estructuras criminales





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