El entrenador de Pumas deja el club por falta de renovación de contrato

El entrenador de Pumas ha dejado el club debido a que no querían renovar su contrato. La afición del equipo está decepcionada y molesta por la decisión del equipo.

A falta de confirmación oficial del equipo, el entrenador reveló que la razón por la que dejó el club es que no querían renovar su contrato.

Esto generó una gran controversia en las redes sociales, donde muchos aficionados expresaron su decepción y molestia por la decisión del equipo. Algunos consideraron que el entrenador debería haber sido renovado por su buen trabajo y la unión que logró con el equipo. Otros, por otro lado, expresaron su apoyo al entrenador y agradecieron su trabajo en el equipo. El entrenador, por su parte, agradeció a los aficionados por su apoyo y les deseó lo mejor en sus futuros proyectos.

La afición del equipo sigue esperando una respuesta oficial del equipo sobre la situación, pero muchos ya han perdido la fe en la directiva actual. Algunos han decidido dejar de seguir al equipo y buscar otros deportes, como el tenis, para evitar la frustración y la decepción que sienten por la situación actual.

Aunque el equipo no ha dado a conocer su postura oficial, la afición sigue esperando una respuesta que les permita entender la situación y saber qué pasará en el futuro del equipo





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