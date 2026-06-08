El esperado lanzamiento multiplataforma del juego se acerca a la fase Gold y pronto llegará a PS5

El título, previamente anunciado solo para Xbox, ahora se perfila para una versión en PlayStation 5 dentro de la estrategia multiplataforma de Microsoft. Tras la remasterización del primer juego, el proyecto avanza hacia la fase Gold, con ajustes de resolución, tasa de refresco y trazado de rayos, mientras se consolidan los planes de distribución y venta.

Aunque todavía no se había emitido un comunicado oficial sobre la llegada del título a la consola de Sony, los indicios apuntaban a que el lanzamiento en PS5 estaba contemplado dentro de la estrategia multiplataforma que ha impulsado Microsoft en los últimos años.

Esta decisión parece haber surgido después de que se anunciara la nueva remasterización del primer juego de la saga, lo que ha generado una gran expectación entre los aficionados a los videojuegos. Según fuentes próximas a la cadena de distribución, el proyecto está próximo a entrar en la fase Gold, etapa en la que se pulen los últimos detalles técnicos y de jugabilidad antes de su envío a los fabricantes.

En este momento, los equipos de desarrollo están afinando aspectos como la optimización de la resolución 4K, la tasa de refresco de 120 Hz y la compatibilidad con el trazado de rayos, con el objetivo de ofrecer una experiencia impecable a los usuarios de la nueva generación de consolas





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Multiplataforma PS5 Xbox Series X Remasterización Fase Gold

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