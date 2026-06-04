El Estadio Ciudad de México se viste de flores para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026

Figuras de animales y deportivas, elaboradas con flores, decoran las calles cercanas al Estadio Ciudad de México en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La inauguración será el 11 de junio y se espera que miles de aficionados asistan al evento.

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se celebrará la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio, fueron colocadas una serie de figuras hechas con flores de distintos colores como parte de la decoración .

Animales y elementos deportivos forman parte de las intervenciones instaladas en calles cercanas al Coloso de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán. Sobre Calzada de Tlalpan y Circuito Estadio Azteca, frente al recinto deportivo, fue colocada una escultura de la Copa del Mundo de aproximadamente dos metros de altura, elaborada con flores blancas y cactáceas verdes.

A lo largo de Calzada de Tlalpan también se instalaron figuras de una mariposa monarca y un colibrí, ambas de alrededor de metro y medio de altura. La mariposa monarca tiene cactáceas naranjas que conforman sus alas y el colibrí fue realizado con cactáceas verdes y de tonos cálidos, aunque cuenta con alas y pico de plástico.

En la avenida Acueducto se ve la figura de un hombre en bici, ubicada cerca a la ciclovía, elaborada con cactáceas verdes y detalles en color naranja tanto en el cuerpo del ciclista como en el velocípedo y blancos para el casco. Por la tarde, personal del Gobierno capitalino llegó a la zona con cientos de plantas de cempasúchil que se prevé serán también sembradas





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