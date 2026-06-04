El Estadio Neza 86, una de las sedes candidatas para la Copa Mundial de 1986

El Estadio Neza 86 fue una de las sedes candidatas para la Copa Mundial de Fútbol de 1986. A pesar de los problemas de pobreza y rezago urbano en la zona, las autoridades hicieron esfuerzos para embellecer el recinto y ocultar la miseria de sus pobladores.

El Estadio Neza 86 , construido en 1981 en el municipio de Nezahualcóyotl , en el estado de México , fue una de las sedes candidatas para la Copa Mundial de Fútbol de 1986.

A pesar de los problemas de pobreza y rezago urbano en la zona, las autoridades hicieron esfuerzos para embellecer el recinto y ocultar la miseria de sus pobladores. El estadio fue diseñado para albergar partidos profesionales, pero su cupo de 35 mil personas no le hacía competencia con otros estadios más grandes en la región.

A pesar de esto, las autoridades invirtieron millones de pesos en el estadio, incluyendo la pavimentación de calles y la construcción de bardas para cubrir las casas del municipio. El estadio también contó con enlaces de comunicación vía microondas, salas de prensa y vestidores con gimnasio. Durante la Copa Mundial, el estadio albergó varios partidos, incluyendo el partido entre Dinamarca y Uruguay.

Después de la Copa, el estadio pasó a ser propiedad de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y su uso se limita a actividades escolares. Hoy en día, el estadio sigue siendo un símbolo de la historia del fútbol en México y un recordatorio de la importancia de la infraestructura deportiva en el país





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