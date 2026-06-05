El Estado de México recolecta más de 743 toneladas de residuos en jornada de limpieza por el Día Mundial del Medio Ambiente

El Gobierno del Estado de México realizó una jornada simultánea de limpieza en 30 municipios de la entidad con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, recolectando más de 743 toneladas de residuos sólidos.

El Gobierno del Estado de México llevó a cabo una jornada simultánea de limpieza en 30 municipios de la entidad con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente .

En total, se recolectaron más de 743 toneladas de residuos sólidos durante la actividad. La limpieza se centró en la avenida Xochitenco en Chimalhuacán, donde se retiraron más de 80 toneladas de basura y escombro en un tramo de 675 metros. La gobernadora Delfina Gómez propuso la creación de comités de supervisión para dar seguimiento a las labores de limpieza y promover el mantenimiento de los espacios recuperados.

La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, destacó la importancia de concientizar a la población sobre el manejo de los desechos. La campaña 'Limpiemos Nuestro EDOMEX' es una estrategia para recuperar espacios públicos y prevenir la acumulación de residuos en calles, barrancas, canales y sistemas de drenaje.

Los municipios participantes fueron Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, La Paz, Luvianos, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Atlautla y Villa Victoria





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