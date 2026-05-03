El Éxito Arrollador de ‘Michael’: La Biopic de Michael Jackson Rompe Récords de Taquilla

La película biográfica de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, ha superado los 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, a pesar de las críticas mixtas, consolidándose como un fenómeno cultural y un tributo al rey del pop.

La película biográfica musical sobre Michael Jackson , dirigida por Antoine Fuqua , se ha convertido en un fenómeno cultural y un éxito arrollador en taquilla, haciendo vibrar a audiencias de todo el mundo.

La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, ofrece una mirada profunda a la vida de Michael, desde su infancia marcada por la disciplina y el talento, hasta su meteórico ascenso al estrellato y su consolidación como uno de los artistas más influyentes de la historia de la música. La interpretación de Jaafar Jackson ha sido ampliamente elogiada, capturando la esencia y el carisma de su tío con una sorprendente fidelidad.

No se trata simplemente de una imitación, sino de una encarnación que revela la chispa única que definía al intérprete de éxitos como ‘Don’t Stop Till You Get Enough’. La película no solo repasa los momentos clave de su carrera musical, sino que también explora las complejidades de su vida personal, ofreciendo una visión más completa y matizada del artista detrás del mito.

El fin de semana pasado, la película superó la barrera de los 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, consolidándose como la segunda biopic musical más exitosa de todos los tiempos, solo superada por ‘Bohemian Rhapsody’. Los ingresos se distribuyeron de la siguiente manera: 183.3 millones de dólares en cines de Estados Unidos y 240.6 millones de dólares en mercados internacionales. Este logro es aún más impresionante considerando las críticas mixtas que ha recibido la película.

A pesar de las controversias y las opiniones divididas, el público ha respondido con entusiasmo, demostrando el poder perdurable del legado de Michael Jackson y su atractivo universal. La película ha eclipsado a varios títulos de renombre, incluyendo animaciones clásicas de The Walt Disney Company como ‘El Jorobado de Notre Dame’, ‘Blanca Nieves y los Siete Enanos’ y ‘El Libro de la Selva’, demostrando su dominio en la taquilla.

El éxito de ‘Michael’ es un testimonio del impacto cultural y la influencia duradera del rey del pop, cuya música y cuyo legado continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans. El impacto de la película ha reavivado el interés en la vida y obra de Michael Jackson, generando un nuevo flujo de admiradores y fortaleciendo la devoción de los fans existentes.

Ante el éxito rotundo, ya se ha confirmado el desarrollo de una secuela que continuará explorando la vida de Michael en su adultez, abordando temas como su rancho Neverland, su aclamado tour Dangerous, su participación en el Super Bowl, sus matrimonios, el nacimiento de sus hijos y sus relaciones con otros artistas, como Paul McCartney. La secuela también podría profundizar en la creación de algunos de sus videoclips más icónicos, como ‘Smooth Criminal’ y ‘Remember the Time’.

El Patrimonio de Michael Jackson ha mostrado interés en la posibilidad de múltiples secuelas, dada la respuesta positiva del público y el potencial comercial de la franquicia. La secuela ya cuenta con un porcentaje significativo de material filmado, y solo espera un espacio en la agenda de Antoine Fuqua para continuar con la producción.

Mientras tanto, la industria del entretenimiento sigue reaccionando al éxito de ‘Michael’, con noticias sobre otros proyectos y eventos relacionados con el mundo del espectáculo, como la confirmación de que Sam Neill está libre de cáncer, las revelaciones de Lisa Kudrow sobre comportamientos inapropiados en el set de ‘Friends’, y las controversias en torno a la película ‘Verity’ y la posible inversión de Medio Oriente en Warner Bros. Discovery





TomatazosCom / 🏆 5. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Jackson Biopic Taquilla Jaafar Jackson Antoine Fuqua Música Cine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pragmata 2 podría ser una realidad tras el éxito de la entrega original, pues Capcom consideraría convertir el juego en una nueva franquiciaEl juego de Capcom que narra la aventura de Hugh Williams y Diana resonó con los jugadores y logró vender 1 millón de copias en sólo 2 días

Read more »

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 1 de mayo de 2026: Aries, respira, establece límites y priorizaUn día lleno de oportunidades y celebraciones te espera; mantén la mente abierta y aprovecha los mensajes que recibirás, que serán clave para tu éxito.

Read more »

Regresos y Despedidas en la Música: Michael Stipe y Plastilina MoshAbril trajo tanto pérdidas como reencuentros en el mundo de la música. Michael Stipe de R.E.M. presentó su primer sencillo como solista en el programa de Stephen Colbert, mientras que Plastilina Mosh celebró 30 años de trayectoria con un concierto en la Ciudad de México. Además, se menciona el lanzamiento de un nuevo sencillo de Madonna.

Read more »

Oswaldo Alanís Destaca la Confianza como Clave del Éxito de Almeyda en GuadalajaraEl exjugador del Rebaño Sagrado, Oswaldo Alanís, resalta la importancia de la confianza mutua entre Matías Almeyda y sus jugadores como factor determinante en los logros del equipo, así como el apoyo al talento mexicano.

Read more »

Disney, Thrillers Psicológicos y el Éxito del Western ModernoUna reflexión personal sobre el impacto de Disney en la infancia, un análisis del thriller psicológico protagonizado por Leonardo DiCaprio y una mención al éxito de taquilla de un western moderno.

Read more »

FILC cierra con éxito su último fin de semana integrando deporte y cultura en SaltilloLa Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) culminó su último fin de semana con una agenda diversa que incluyó actividades deportivas como el fútbol, combinando cultura, actividad física y convivencia. A pesar de las condiciones climáticas adversas, la respuesta del público fue positiva, con la participación de entre 30 y 40 jóvenes en partidos de fútbol y un concurso de dominadas que atrajo a personas de todas las edades, generando un ambiente familiar y de integración.

Read more »