El éxito de 'Backrooms' y el cambio de paradigma en la taquilla de cine de terror

La película 'Backrooms', basada en una creepypasta viral, ha batido récords de recaudación para A24 y cuestiona el dominio de las franquicias tradicionales en Hollywood.

Kane Parsons logró un éxito inesperado al convertir la creepypasta de los 'backrooms' en un fenómeno cinematográfico. Su película, distribuida por A24 , no solo superó el récord de estreno del estudio, sino que también demostró que el cine de terror sin franquicias puede dominar la taquilla.

La cinta, que sigue a un empleado de una tienda de muebles que descubre una dimensión extraña, recaudó 38 millones de dólares en su primer viernes, dejando atrás cualquier proyección inicial. Mientras tanto, 'Obsession', otra película de terror independiente, también mostró fuerza en su tercer fin de semana, sugiriendo un cambio de paradigma en Hollywood.

En contraste, la nueva película de Star Wars, 'The Rise of Skywalker', sufrió una caída del 70% en su segundo viernes, evidenciando el cambio en las preferencias del público





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