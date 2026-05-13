El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa desmintió la versión de un intento de asalto y reveló que la investigación se encuentra abierta

La muerte del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, durante un acto relacionado con la liberación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, se cuestiona por inconsistencia en la investigación. La versión inicial de un ataque con disparos al exrector se refutan por hallazgos de sangre en una finca en Culiacán, donde presumiblemente fue secuestrado el narcotraficante. La investigación se habría reactivado en el contexto de la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya. La FGR continúa su integración y busca esclarecer los hechos y responsabilizar a los culpables.

El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, ha informado hoy que una investigación sobre su sensible fallecimiento, ocurrido en julio de 2024, no ha sido archivada ni suspendida y continúa su integración como parte de la Fiscalía General de Readaptación (FGR).

Según Cuén, la investigación se ha reactivado en el contexto de la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien fuera señalado por vínculos con el narcotráfico. La versión inicial de un ataque con disparos a Melesio Cuén se cuestionó por inconsistencias, y la FGR encontró indicios de sangre del exrector en una finca en Culiacán, presumiblemente el lugar donde fue secuestrado el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La investigación indica que el homicidio pudo haber ocurrido horas antes del video de la gasolinera, donde supuestamente intentaron asaltar a Melesio Cuén





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