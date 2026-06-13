El éxtasis colectivo del fútbol: sudor, lágrimas y rebeldía en Sudáfrica y la Ciudad de México

Una crónica que relata la intensa experiencia de jugadores y aficionados en un partido en Sudáfrica, la celebración masiva en la capital mexicana y los orígenes históricos de la pasión futbolera mexicana.

El ambiente en el estadio sudafricano era tan intenso que varios futbolistas describieron sensaciones de cuerpo paralizado, calambres y una presión emocional que se hacía sentir en cada fibra muscular.

El imponente recinto, con su arquitectura colosal, provocaba una especie de agorafobia que hacía temblar las piernas a los jugadores, como si el propio escenario estuviera cargado de energía eléctrica. Más de ochenta mil ochocientos veinticuatro espectadores coreaban el Himno Nacional con una voz unísona, mientras decenas de miles entonaban el clamor de "¡Mé-xi-co, Mé-xi-co, Mé-xi-co!

", un mantra que recorría el aire y provocaba escalofríos en los defensas, cuyos brazos temblaban al sentir el sudor frío de la adrenalina. El canto del "Cielito lindo" acompañaba a la multitud, haciendo llorar a algunos y ahogar la garganta a otros, mientras el cronista mexicano en la televisión soltaba risas ininteligible que recordaban a Dostoievski, intensificando la atmósfera de pánico escénico y miedo al ridículo.

Los jugadores de la Selección Nacional, prácticamente paralizados durante largos periodos del partido, mostraron una vulnerabilidad física y emocional nunca vista. Aguirre, desde la banda, observaba la escena mientras Rafa Márquez exigía más audacia y anotó el primer gol tras un robo de balón que dejó al rival fuera de juego, como si ya no existiera en modo zombi. En la grada, la audiencia estaba hipersensible, embriagada por recuerdos de infancia, adolescencia y la pérdida de ídolos que nunca volverían.

Un delantero mexicano, tras marcar su primer gol en un Mundial, dedicó una lágrima al cielo donde descansaba su padre, fallecido en marzo, mientras gritaba un alarido de gratitud. El público, visiblemente emocionado, celebró cada gol como si fueran fichas de una victoria que parecía llevar al equipo a la final, aunque el rival había sido críticamente débil.

Tras el pitido final, la euforia se trasladó a las calles de la Ciudad de México, donde más de ciento treinta mil personas se agolparon alrededor del Ángel de la Independencia para festejar como si hubieran alcanzado la gloria definitiva. La multitud buscó, a través del fútbol, una válvula de escape a la violencia, la inseguridad y la política opresiva que azota al país.

Reír, abrazarse, llorar y gritar al unísono se convirtió en un acto de resistencia colectiva, una manera de compartir la felicidad y olvidar, al menos por unas semanas, los problemas cotidianos. La pasión por el fútbol, sin embargo, no nació en esas calles sudamericanas; sus raíces se remontan a aquel domingo 31 de mayo de 1970, cuando en el Estadio Azteca se vivió la primera gran confrontación entre aficionados y autoridades, una escena marcada por silbidos, abucheos y la curiosa pregunta de un niño a su padre: "¿Sabes a quién le chiflan?

". Ese momento, lejos de la política, encendió la llama de una pasión que, décadas después, sigue inflamando corazones y transformando estadios en santuarios de emoción y esperanza





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