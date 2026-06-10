El Fan Fest en la Ciudad de México quedó en duda ante amenazas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la celebración del FIFA Fan Fest en el Zócalo no está garantizada por la presencia de maestros de la CNTE. Claudia Sheinbaum agregó que, si se pospone el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico, irá a alguno de esos 18 puntos o se habilitará una pantalla para que ella y los reporteros de la ‘mañanera’ sigan el partido desde Palacio Nacional.

El Fan Fest en la Ciudad de México quedó en duda ante un contingente de la CNTE que se encuentra en el Zócalo y busca boicotear el Mundial 2026 .

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la celebración del FIFA Fan Fest en el Zócalo no está garantizada por la presencia de maestros de la CNTE. Claudia Sheinbaum agregó que, si se pospone el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico, irá a alguno de esos 18 puntos o se habilitará una pantalla para que ella y los reporteros de la ‘mañanera’ sigan el partido desde Palacio Nacional





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