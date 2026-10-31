El FCE y Ediciones Era encabezan la primera compra de libros del gobierno federal

El FCE y Ediciones Era destacan en la primera etapa de compra de libros del gobierno federal, que integrará títulos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

El Fondo de Cultura Económica (FCE) y Ediciones Era se encuentran entre las editoriales más beneficiadas en la primera etapa de la convocatoria para adquirir libros de editoriales y grupos editoriales nacionales, cuyos resultados se dieron a conocer como parte del presupuesto de Cultura de 2026. Los títulos seleccionados se integrarán a los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con el objetivo de ampliar y diversificar las lecturas disponibles en las comunidades del país.

La Secretaría de Cultura informó que la compra abarca temas como historia de México, literatura infantil y juvenil, literatura mexicana, divulgación científica y libros en algunas de las 68 lenguas mexicanas, en versiones bilingües. Se trata de una primera etapa de actualización de los acervos de la red, según explicó la dependencia.

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Compra de libros y política cultural

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que esta convocatoria forma parte de una política integral de apoyo al libro y la lectura. Indicó que con esta compra se busca ampliar y diversificar las lecturas disponibles para las comunidades de todo el país, y la describió como una primera etapa de actualización de los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Por su parte, el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó la relación entre las compras públicas y el acceso de las personas a los libros. Señaló que se trata de apoyar a la industria editorial, pero desde el punto de vista de las y los lectores.

Después de la selección de títulos, continuará el proceso de adquisición y contratación a cargo del FCE. Una vez recibidos, los libros se incorporarán a los acervos que la Dirección General de Bibliotecas distribuye a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Acervos para la Red Nacional de Bibliotecas

La compra de libros es una de las acciones de una política integral para apoyar el libro, las librerías y la lectura. De acuerdo con el comunicado, esta medida se suma a la propuesta para pequeñas y medianas librerías, incorporada al Paquete Económico 2027 enviado al Congreso, así como al fortalecimiento previsto para las ferias estatales del libro.

Los títulos seleccionados en esta primera etapa buscan diversificar la oferta disponible en las bibliotecas públicas del país. La inclusión de libros en lenguas mexicanas, en versiones bilingües, forma parte de ese esfuerzo por ampliar el acceso a la lectura en distintas comunidades.

El proceso de adquisición y contratación a cargo del FCE continuará tras la selección, y la incorporación de los libros a los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se realizará una vez que sean recibidos. La Secretaría de Cultura reiteró que estas acciones forman parte de una política integral de apoyo al libro y la lectura en México.