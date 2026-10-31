El ferrocarril ucraniano: vital y bajo ataque ruso en la guerra

La red ferroviaria de Ucrania es esencial para la población civil pero sufre miles de daños por ataques rusos, causando retrasos y peligro para los viajeros.

Daryna Styrchuk, de 24 años, se encontraba nerviosa a unos 300 kilómetros al este de la capital ucraniana. El viaje hacia donde vive su familia estuvo marcado por la ansiedad debido a las alertas aéreas constantes. Los retrasos y los cambios en los planes de evacuación también generaron preocupación durante el trayecto.

Riesgo constante en la red ferroviaria ucraniana

Los ataques de Rusia contra convoyes, estaciones e infraestructuras ferroviarias han creado un ambiente de incertidumbre. Los viajes son cansados y están marcados por largas demoras impredecibles. El jueves, una semana después de que la agencia de noticias realizara el seguimiento con Styrchuk, un dron ruso impactó en un andén junto a dos trenes en la ciudad de Dnipró. Este ataque causó al menos 14 muertos y subrayó el peligro extremo.

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Tras casi cinco años de invasión rusa, el ferrocarril se ha convertido en un medio de transporte esencial para Ucrania. Los desplazamientos dentro y fuera del país dependen en gran medida de esta red. Sin embargo, los ataques rusos han dañado 4.856 instalaciones ferroviarias, lo que afecta gravemente la operatividad.

Objetivos estratégicos del enemigo

"El enemigo ha elegido nuestros servicios de pasajeros como objetivo", dijo a la AFP Oleg Golovashchenko. Él es el responsable de la división de transporte de pasajeros de la empresa estatal. Ante el aumento de los bombardeos, Ucrania comenzó a detener y evacuar trenes cuando existe riesgo de ataque. Esta medida provoca retrasos de varias horas en toda la red nacional.

La red conecta las dos mayores ciudades de Ucrania, pero la situación en el este es crítica. Los trenes con origen o destino en Járkov, situada a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, se detienen con frecuencia ante la amenaza de ataques. Los pasajeros fueron advertidos de que su descanso podía verse interrumpido por las emergencias.

Refugio y seguridad para los viajeros

Las tripulaciones mantienen la prioridad de llevar vivos a los pasajeros a su destino. Varias horas después del inicio del viaje, el ambiente en los vagones cambió abruptamente. Fue el sonido de pasos apresurados y golpes en las puertas de los compartimentos lo que alertó a los viajeros. La presencia de las autoridades ferroviarias fue crucial para gestionar la situación.

En cuestión de minutos, el andén se llenó de viajeros inquietos que escuchaban atentamente los sonidos procedentes del cielo. Los vigilantes les urgían a alejarse de los vagones de forma inmediata. Al escuchar las alertas, los pasajeros comenzaron a correr en busca de refugio para protegerse.

Impacto humano y desafíos invernales

Ilesos, la mayoría de los pasajeros se alejaron todavía más del tren. Entre ellos estaban Kateryna Kumratova, especialista en marketing de 35 años, y su hija Nina, de cuatro años. Con el zumbido intermitente de los drones aún audible en el cielo, el miedo era palpable. "Todo se encoge por dentro cuando te das cuenta de que el refugio sigue lejos y tu hijo está a tu lado", dijo una vez a salvo.

El peligro había pasado, anunció la tripulación, y el viaje continuó. Sin embargo, la llegada del invierno preocupa a muchos ucranianos. Existe el temor de que sea el más duro desde el inicio de la guerra. Las autoridades alertan de posibles interrupciones del suministro eléctrico, de agua y de calefacción a medida que Rusia intensifica sus ataques contra infraestructuras energéticas.

Ferrocarriles Ucranianos prevé introducir paradas preventivas que permitan a los pasajeros permanecer a bordo. Esto busca ayudar a los viajeros a soportar el frío extremo. También se distribuirán otros artículos esenciales para hacer más llevaderas las evacuaciones. Para mujeres como Kateryna y su hija, estos ajustes son vitales para sobrevivir al conflicto.