El Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero cierra su primera edición con éxito rotundo

La primera edición del FILGAM reunió a 30 mil personas en diez días de actividades culturales, literarias y académicas, destacando la asistencia de jóvenes y la integración de diversas artes en la Ciudad de México.

El recién concluido Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero ( FILGAM ) ha marcado un hito significativo en la agenda cultural de la Ciudad de México. Durante los diez días que comprendieron del 10 al 19 de abril, el evento no solo fungió como una plataforma de difusión literaria, sino como un punto de encuentro multidisciplinario que logró convocar a más de 30,000 asistentes.

Uno de los puntos más destacados por el comité organizador fue la alta participación del sector académico, registrando la asistencia de 10,000 estudiantes de diversos niveles, desde la educación básica hasta la universitaria. Esta cifra subraya el compromiso del festival por fomentar el hábito de la lectura y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones, al tiempo que permitió a 120 sellos editoriales exponer su oferta bibliográfica en un entorno accesible y dinámico. La estructura de la feria se complementó con una oferta académica robusta, destacando la realización de 50 talleres gratuitos que contaron con la participación de cerca de siete mil personas, quienes se beneficiaron de un formato de cultura integral que trasciende la simple comercialización de libros. La programación del FILGAM fue diseñada para explorar la intersección entre la literatura y otras disciplinas del arte y la cultura popular. Entre los eventos más concurridos destacó el conversatorio Rock y literatura, que contó con la presencia de figuras icónicas de la música nacional, tales como Joselo de Café Tacuba, Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega y Javier Ramírez El Cha, además de la participación del músico Alonso Arreola. Estos artistas exploraron sus procesos creativos tanto en el ámbito musical como en el literario, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo el lenguaje es el eje transversal de la expresión humana. Asimismo, la agenda incluyó eventos de gran impacto social como el diálogo México 86: Donde el futbol se volvió historia, que reunió a leyendas del balompié mexicano como Manuel Negrete y Luis Flores. Este espacio permitió una reflexión profunda sobre el impacto que los eventos deportivos masivos tienen en el tejido social y económico del país, especialmente ante los preparativos del próximo mundial de fútbol. El papel de la caricatura como herramienta de crítica social también fue central, gracias a la intervención de la Asociación Mexicana de Caricaturistas, quienes presentaron proyectos editoriales que analizan la realidad actual bajo el prisma del humor gráfico. La clausura del festival, ocurrida el pasado domingo, reafirmó la importancia de la memoria cultural y el reconocimiento de figuras que han moldeado la identidad de México. Durante la jornada final, se presentó el volumen Libaneses en el cine mexicano del autor Carlos Martínez Assad, obra que rinde tributo a las aportaciones de esta comunidad en la cinematografía nacional. Igualmente, la figura de Frida Kahlo fue revisitada a través de un conversatorio que analizó su legado perdurable, mientras que el periodista Miguel de la Cruz presentó su colección sobre poesía e imagen en la capital. Gerardo Valenzuela Nava, fundador del festival, enfatizó que el éxito de esta edición es el resultado directo de la sinergia entre la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades gubernamentales. Esta colaboración estratégica no solo permitió una logística impecable, sino que garantizó que el festival fuera percibido como un bien público de acceso gratuito y alta calidad. Con esta primera edición consolidada, la Ciudad de México ratifica su posición como un epicentro vibrante para las letras, donde el conocimiento, el arte y la discusión pública convergen para enriquecer la experiencia ciudadana y fortalecer la oferta cultural de la metrópoli





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