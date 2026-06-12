El fin de la alianza entre Netanyahu y Trump: de la conveniencia a la ruptura

La relación entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense se ha deteriorado por diferencias en la guerra de Gaza y el conflicto con Irán. Trump acusó a Netanyahu de poner en riesgo las negociaciones y cuestionó su capacidad para gobernar.

La relación entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump , que durante años fue presentada como una alianza estratégica inquebrantable, ha sufrido un quiebre que parece definitivo.

El primer desencuentro ocurrió tras la victoria de Joe Biden en 2020, cuando Netanyahu, a regañadientes y después de casi todos los líderes mundiales, felicitó públicamente al ganador. Trump, que aún sostiene sin pruebas que le robaron las elecciones, calificó a Netanyahu de traidor.

Pasaron años para que ambos líderes retomaran el diálogo, impulsados por la conveniencia mutua: Netanyahu necesitaba el respaldo de Trump para su supervivencia política, mientras que Trump veía en el primer ministro israelí un instrumento para avanzar su agenda en Medio Oriente. Sin embargo, la guerra en Gaza y el conflicto con Irán han puesto a prueba esta relación. Netanyahu logró convencer a Trump de involucrarse directamente en la guerra contra Irán, utilizando bombarderos B-2 para atacar instalaciones nucleares.

Las primeras operaciones militares reforzaron la percepción de Trump de que la alianza era beneficiosa, pero el plan de colapsar al régimen iraní fracasó. Irán resistió y obligó a Estados Unidos a negociar bajo la amenaza del cierre del estrecho de Ormuz. Mientras la guerra se volvía impopular entre la base republicana, Trump buscaba un acuerdo antes de las elecciones de medio término. Netanyahu, por el contrario, necesitaba reanudar la confrontación para recuperar popularidad tras los reveses en Irán.

Las diferencias, que al principio eran privadas, se hicieron públicas esta semana. Según reportó Barak Ravid en Axios, Trump perdió la paciencia durante una llamada y le dijo a Netanyahu: "Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo.

Todo el mundo te odia ahora". Esta semana, Trump declaró ante la prensa que no está seguro de que Netanyahu deba volver a postularse. La "amistad" ha llegado a su fin, marcando un punto de inflexión en la política de Medio Oriente. La ruptura no solo afecta a ambos líderes, sino que amenaza con desestabilizar la región, ya que Estados Unidos podría reducir su apoyo a Israel mientras Netanyahu busca desesperadamente nuevas alianzas para mantenerse en el poder





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