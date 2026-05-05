El fin de la escritura como la conocimos

Reflexiones sobre cómo la Inteligencia Artificial está transformando el periodismo y amenazando el rol del escritor, recordando la evolución desde la máquina de escribir hasta el fax y las computadoras.

La memoria evoca imágenes de un pasado no tan lejano, un tiempo en que la creación periodística se desenvolvía en un escenario radicalmente distinto al actual.

Entre 1994 y 1996, reflexiones sobre este proceso quedaron plasmadas en un suplemento cultural, recogidas posteriormente en el libro Mano de sombra (Alfaguara, 2025). En dos artículos, casi como una mención casual, se recordaba un invento que en su momento revolucionó las rutinas de trabajo, aligeró las cargas y multiplicó el tiempo disponible, para luego desvanecerse gradualmente. En los años setenta, la escritura se realizaba a máquina, un proceso mecánico que exigía paciencia y precisión.

Para conservar una copia, era imprescindible el uso de papel carbón, preferiblemente de la marca Pelikan, que garantizaba una reproducción nítida. Los errores menores, como faltas de ortografía o palabras incorrectas, se corregían con Liquid Paper, un líquido viscoso que al secarse permitía escribir nuevamente sobre la imperfección.

Sin embargo, los errores más graves requerían la reescritura completa del texto, obligando al autor a evaluar si valía la pena pasar el trabajo a limpio o entregarlo con las correcciones visibles. Recuerdo que, en la primera versión de los artículos, solíamos añadir líneas y palabras complementarias que el editor o corrector debían considerar. Posteriormente, era necesario llevar el manuscrito a las oficinas del diario, un trayecto que en ocasiones consumía más tiempo que la redacción del artículo en sí.

A pesar de las molestias, esta rutina ofrecía la oportunidad de socializar con colegas y compartir comentarios sobre temas triviales, como el mar y los pescaditos. Entonces, irrumpió el fax, un invento asombroso que eliminó la necesidad de desplazarse para entregar las colaboraciones. Un anuncio publicitario de la época lo promocionaba como un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

El fax transmitía documentos a través de líneas telefónicas, permitiendo enviar hojas de papel que eran escaneadas y enviadas en cuestión de minutos. Aunque era necesario verificar la correcta recepción, ya que a veces algunas líneas se empalmaban o la tinta deficiente dificultaba la lectura, el proceso era mucho más rápido y eficiente que el anterior. Se volvía a enviar si era necesario, y listo. Paralelamente, o incluso antes, comenzaron a utilizarse las computadoras.

Mi primera experiencia fue con una Commodore 64, que utilizaba disquetes para almacenar unos pocos artículos. Esta herramienta permitió abandonar el papel carbón, el líquido corrector y, lo más importante, realizar cambios ilimitados antes de llegar a la versión final. Se podía modificar el orden de los párrafos, introducir ideas de último momento y borrar sin mayores complicaciones.

Además, se podía enviar el texto en segundos, incluso desde distancias de más de 10,000 kilómetros. Hoy, creo que estamos al borde de un salto aún más espectacular que los introducidos por la máquina de escribir y el fax. Estos inventos facilitaron la escritura y evitaron el desplazamiento, lo cual no era poca cosa. Pero en comparación con lo que está por suceder, parecen insignificantes.

Ahora, la Inteligencia Artificial puede generar artículos sobre cualquier tema, como la corrupción en México o el panorama político actual, en cuestión de segundos. Todo indica que los periodistas seremos reemplazados por esta tecnología. La capacidad de la IA para procesar información y generar contenido de manera rápida y eficiente plantea interrogantes sobre el futuro del periodismo y el papel de los profesionales de la comunicación.

La velocidad y la eficiencia de la IA son innegables, pero también lo son las implicaciones éticas y sociales de su uso. La automatización de la escritura podría llevar a la pérdida de empleos y a la homogeneización del contenido, lo que podría afectar la diversidad de voces y perspectivas en los medios de comunicación. Es fundamental reflexionar sobre estos desafíos y buscar formas de aprovechar el potencial de la IA de manera responsable y sostenible.

La adaptación a esta nueva realidad requerirá que los periodistas desarrollen nuevas habilidades y se enfoquen en tareas que la IA no puede realizar, como la investigación en profundidad, el análisis crítico y la narración de historias complejas. La creatividad, el juicio ético y la capacidad de conectar con el público serán más importantes que nunca en el futuro del periodismo.

La Inteligencia Artificial representa una oportunidad para transformar la industria de los medios de comunicación, pero también plantea riesgos que deben ser abordados con cautela y visión de futuro





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