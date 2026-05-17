El final de la serie "The Boys" está cerca: una batalla definitiva contra Homelander y un regreso inesperado

La producción de "The Boys" llegará a su desenlace este 20 de mayo, prometendo una batalla final entre el líder del equipo, «Billy Butcher» (Karl Urban), y «Homelander» (Antony Starr). El avance del episodio final muestra la preparación de la lucha y el regreso de Daveed Diggs y Colby Minifie en su papel original.

La producción llegará a su desenlace este 20 de mayo y promete una batalla definitiva contra HomelanderVideo cerrará la historia del equipo liderado por Karl Urban, como "Billy Butcher", y su enfrentamiento contra Antony Starr en el papel de "Como parte de la despedida, la serie lanzó el primer adelanto del episodio final, donde por primera vez se muestra el enfrentamiento directo entre Erin Moriarty como "Starlight" y Chace Crawford que interpreta a "The Deep".

Tras los acontecimientos del episodio anterior, donde "Homelander" elimina al presidente Callhoun y el equipo intenta una última ofensiva para detenerlo, el avance muestra nuevamente a Karl Urban como "Billy Butcher", preparándose para el combate final. En las imágenes aparece avanzando rumbo a la Casa Blanca para enfrentarse una vez más a Antony Starr como "Homelander", mientras el conflicto escala.

El adelanto también marca el regreso de Daveed Diggs como "Oh-Father" y Colby Minifie retomando a "Ashley Barrett", quien volverá a involucrarse en la lucha. Otro de los momentos destacados es la aparición de Cameron Crovetti interpretando a "Ryan", hijo de Homelander, personaje que regresará al conflicto mientras el mundo intentó evitar que domine el mundo.

Además del estreno en streaming, Cinépolis anunció funciones especiales del episodio final en salas 4DX, donde los seguidores podrán vivir el desenlace con efectos inmersivos. Las proyecciones se realizarán el mismo día del estreno en Prime Video, el próximo 20 de mayo, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre la venta de boletos





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