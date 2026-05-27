El Fiscal General de Coahuila destaca la importancia de la participación ciudadana en la seguridad

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, se reunió con estudiantes en las instalaciones del CECyTEC de Piedras Negras, ciudad ubicada en el estado de Coahuila, para destacar la importancia de la participación ciudadana en la seguridad.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, encabezó una jornada de proximidad e intercambio con estudiantes en las instalaciones del CECyTEC de Piedras Negras , ciudad ubicada en el estado de Coahuila.

Durante el encuentro, el funcionario subrayó la importancia de la participación ciudadana y la atención oportuna a la juventud para mantener la paz social. Fernández Montañez informó que estas visitas forman parte de una estrategia integral y permanente implementada en las cinco regiones del estado. En los últimos seis meses, las autoridades han visitado alrededor de 20 planteles educativos, logrando incorporar a entre 5 mil y 6 mil jóvenes a las redes ciudadanas de seguridad.

El fiscal también destacó que se brindan herramientas preventivas en materia de violencia de género para estudiantes y maestras. Además, respondió a las críticas de actores políticos que asocian el número de cateos y decomisos con una supuesta vulnerabilidad en la entidad.

El Fiscal explicó que, de acuerdo con los datos de inteligencia obtenida en coordinación con las autoridades federales, la mayor parte de la droga y el armamento incautado en territorio coahuilense no tiene como destino el mercado local, sino que se encuentra en tránsito hacia otras regiones del país o el extranjero. El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención y coordinación interinstitucional implementada en la entidad para fortalecer la seguridad y mantener operativos de vigilancia en las distintas regiones del estado





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