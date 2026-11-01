El fracaso de intervenir sin reconstruir la autoridad en Michoacán

Análisis de la intervención federal en Michoacán desde 2008 hasta el Plan 2025, destacando la necesidad de reconstruir instituciones locales.

La presencia de fuerzas federales en territorios donde la autoridad pública se encuentra debilitada es una experiencia larga y compleja para México. Michoacán constituye uno de los ejemplos más persistentes de esa contradicción estructural. El Estado puede concentrar soldados, policías, vehículos y recursos extraordinarios en una región específica. Sin embargo, esa concentración de poder militar y policial no significa automáticamente que se haya recuperado la capacidad de gobernar la vida cotidiana de sus habitantes.

Contexto Histórico De La Intervención

Entrar físicamente en una región no equivale a controlar sus caminos, sus economías, sus instituciones ni las decisiones de quienes viven bajo amenazas criminales. Esta distinción es fundamental para entender los límites de las estrategias de seguridad basadas únicamente en la fuerza bruta. El contexto actual se enmarca dentro de una crisis prolongada que ha afectado a diversos sectores de la sociedad michoacana. La violencia ha alcanzado a autoridades municipales, representantes productivos y figuras surgidas de la resistencia armada.

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La secuencia de asesinatos recientes ilustra la profundidad histórica de esta crisis. El caso de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas asesinado en junio de 2023, pertenece a una etapa anterior. No fueron acontecimientos equivalentes ni simultáneos, pero juntos revelan patrones recurrentes de desestabilización. La muerte de Bernardo Bravo, dirigente de productores limoneros, en octubre de 2025, mostró la vulnerabilidad de actividades económicas sometidas a presiones criminales. Estos eventos no ocurren en el vacío, sino que son síntoma de una gobernanza criminal consolidada.

El Nuevo Plan De Seguridad

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nació en ese contexto crítico. La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó el 4 de noviembre de 2025. Esta fecha coincide con la conmoción nacional tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Cinco días después, el gobierno anunció una estrategia detallada con doce ejes principales. Dicha estrategia incluye más de cien acciones específicas para abordar los múltiples frentes de la violencia.

La inversión asignada supera los 57,000 millones de pesos, incluyendo inversión mixta. Esta magnitud presupuestaria expresa una decisión política clara del ejecutivo federal. Sin embargo, el monto financiero todavía no demuestra una transformación institucional real ni sostenible. La pregunta pertinente no es si hacía falta intervenir, ya que era indispensable proteger a la población. Tampoco es cuestionar la necesidad de perseguir a los responsables de los crímenes.

Lecciones De Operativos Anteriores

La pregunta clave es por qué, después de tantas intervenciones, las condiciones que permiten la reproducción de la violencia continúan presentes. El Operativo Conjunto Michoacán, iniciado en diciembre de 2006, inauguró una etapa temprana de intervención federal. Esta modalidad continuó durante los años siguientes, marcando el inicio de una nueva era en la política de seguridad nacional. En 2008, las autoridades reportaban decomisos, detenciones y operaciones contra organizaciones delictivas.

Esos resultados podían acreditar actividad policial y militar ante la opinión pública. No obstante, esos números no necesariamente reflejaban la recuperación sostenible de las instituciones locales. La propia documentación federal de aquellos años reconocía las debilidades de las corporaciones de seguridad. Se identificaba la necesidad urgente de reconstruir capacidades policiales y ministeriales en las entidades afectadas.

Debilidad Institucional Persistente

La intervención de 2013 y el Plan Michoacán de 2014 respondieron a otra fase de la crisis. En ese momento, se observó la expansión de los grupos criminales y levantamientos de autodefensas. También se registró una pérdida significativa de confianza en las autoridades oficiales. El Gobierno federal asumió responsabilidades operativas directas en muchas áreas. Creó mecanismos extraordinarios de coordinación para intentar recuperar espacios dominados por actores armados.

La estrategia reconocía, al menos formalmente, que la crisis no era exclusivamente policial. Era también un problema institucional y de gobernabilidad profunda. Sin embargo, la incorporación de integrantes de autodefensas a estructuras oficiales mostró riesgos importantes. Hubo dificultades para depurar corporaciones y una fragmentación de poderes regionales. Estos factores mostraron los peligros de confundir una alianza táctica con una solución institucional duradera.

La Economía Como Terreno De Disputa

Un actor armado que combate a un grupo criminal no adquiere automáticamente vocación pública. Tampoco adquiere controles democráticos ni subordinación efectiva a la ley. En 2021, la violencia electoral volvió a exhibir la vulnerabilidad municipal en la entidad. Varios estudios e investigaciones documentaron mediante entrevistas la percepción de influencia criminal. Esta influencia afectaba tanto a candidaturas como a los votantes durante el proceso electoral de 2020-2021.

Los hallazgos identificaron motivaciones económicas, coerción y entrega de prebendas. No se encontró un patrón partidista único que explicara la intervención criminal en la política local. Este antecedente importa porque la gobernanza criminal no se limita a disparar armas. Consiste también en decidir quién puede competir, quién puede hacer negocios legítimos. Define qué actividades pagan cuotas y qué autoridades enfrentan obstáculos para ejercer sus funciones.

Más Que Cifras De Combate

La crisis michoacana no surgió de una sola causa aislada. La desigualdad territorial y la precariedad de ciertos servicios públicos jugaron un papel importante. Los conflictos agrarios y la disputa por mercados legales e ilegales alimentaron el conflicto. La debilidad de las instituciones creó condiciones aprovechables por organizaciones criminales. Convertir esas condiciones en una explicación automática sería otro error conceptual.

La pobreza no produce inevitablemente delincuencia en un sentido determinista. La inversión social no desmantela, por sí sola, una estructura armada compleja. La economía legal también se convirtió en terreno de disputa entre el Estado y los grupos delincuenciales. Reconstruir la autoridad implica superar esta dinámica perversa. Se requiere fortalecer las instituciones locales para que puedan gobernar sin depender de la fuerza externa permanente.