El futuro de México: De la producción de vivienda a la construcción de ciudad

Un análisis profundo sobre el cambio de paradigma necesario en la política habitacional de México, destacando la importancia de la planeación urbana integral sobre la simple edificación de casas.

Recientemente se llevó a cabo un foro crucial sobre el futuro del sector habitacional en México, desarrollado en el marco de las actividades de la CIHALC. Este encuentro contó con la participación destacada de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), así como de diversas instituciones académicas, firmas consultoras y especialistas en desarrollo urbano .

El mensaje central que resonó durante las sesiones fue un cambio de paradigma necesario: la vivienda no debe ser vista simplemente como una construcción aislada, sino como un elemento intrínseco de la ciudad. Esta distinción es vital, ya que durante décadas, la política pública mexicana se ha enfocado en la producción masiva de unidades habitacionales sin preocuparse por la creación de tejido urbano o bienestar real para sus habitantes. Llevar este debate al Congreso de la Unión representa un paso decisivo para reconocer que la crisis habitacional es, en esencia, un problema de legislación, planeación territorial y modelo de desarrollo, más allá del financiamiento o la construcción. Tradicionalmente, las métricas para evaluar la vivienda en México han sido meramente cuantitativas: número de créditos otorgados, metros cuadrados construidos o densidades autorizadas. Esta visión reduccionista ha convertido a la vivienda en una mercancía o un trámite administrativo, ignorando si esos espacios permiten a las personas acceder a empleos, servicios o una vida comunitaria digna. El gobierno federal ha planteado metas ambiciosas para el presente sexenio; sin embargo, al analizar la dimensión del rezago habitacional, es evidente que el ritmo de construcción actual es insuficiente. Incluso bajo los planes más optimistas, abatir el déficit tomaría décadas, especialmente considerando que la formación de nuevos hogares es un proceso dinámico y constante. El problema no es solo la cantidad de casas faltantes, sino el rezago cualitativo: millones de viviendas carecen de servicios básicos, infraestructura de calidad o cercanía con los centros de desarrollo. Las familias mexicanas pagan un costo oculto muy alto por vivir en la periferia, donde el suelo es barato pero los servicios son deficientes y los tiempos de traslado reducen drásticamente la calidad de vida. Por lo tanto, la vivienda accesible debe ser redefinida no solo por su precio de venta, sino por su ubicación estratégica y su integración con el sistema de transporte, movilidad y espacio público. La apuesta actual debe centrarse en cambiar el modelo de ciudad. La vivienda debe entenderse como un sistema complejo que requiere gobernanza, respeto al medio ambiente y equipamiento urbano eficiente. La política pública debe transitar de la lógica inmobiliaria a la lógica territorial. Si México insiste en construir vivienda lejos de los nodos de oportunidad, el rezago no se eliminará; simplemente se transformará en nuevos asentamientos precarios sin futuro. La verdadera solución reside en integrar la vivienda con la infraestructura urbana, garantizando que el derecho a habitar sea, ante todo, el derecho a vivir en una ciudad funcional, equitativa y humana. Solo así se podrá transitar hacia un México donde la vivienda sea un motor de desarrollo y no una carga adicional para las familias más vulnerables del país





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