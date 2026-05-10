El futuro de Santiago Giménez en el Milan podría cambiar tras la Copa del Mundo 2026

El delantero mexicano Santiago Giménez recibió un guiño por parte de uno de los clubes más grandes de Europa y su futuro en el AC Milan es un tema constante en cada ventana de transferencias. De cara a la siguiente campaña, El Bebote recibió un curioso mensaje del entrenador del Liverpool, Arne Slot, quien lo consideró el mejor jugador que ha entrenado nunca.

El delantero mexicano Santiago Giménez recibió un guiño por parte de uno de los clubes más grandes de Europa. El futuro del ariete del AC Milan es un tema constante en cada ventana de transferencias, por lo que podría cambiar de aires después de la Copa del Mundo 2026.

De cara a la siguiente campaña El Bebote recibió un curioso mensaje del entrenador del Liverpool, Arne Slot.

"Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado nunca", dijo el estratega de los Reds, quien dirigió al azteca en el Feyenoord de Países Bajos. El estratega agregó que entre risas que Giménez fue un jugador que lo ayudó a ganar la liga holandesa. Aunque también dijo que exageró un poco al decir que sea el mejor jugador que haya entrenado.

"El mejor jugador mexicano con el que he trabajado definitivamente es Santiago Giménez", comentó. "No, no, no es cierto. No lo diría así. Por supuesto, Santiago es un gran jugador.

Me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba ahí (Feyenoord) para ganar la liga, pero no sería justo para algunos jugadores con los que he estado trabajando en los últimos años". Una grave lesión privó al mexicano de las canchas, además que desde el inicio de la presente temporada se dejó ver que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, no lo tiene muy bien valorado, pues quería mandar a Santi a la Roma.

Este panorama hace pensar que podría salir del equipo italiano. Javier Aguirre reveló su convocatoria para el Mundial 2026 con la presencia de 12 jugadores de la Liga MX, en la que está el nombre de Armando González y Guillermo Martínez, quienes ya tienen su lugar seguro para disputar el torneo de la FIFA.

Se espera que el técnico mexicano solo lleve cuatro arietes para la Copa del Mundo, así que solo restarían dos cupos que actualmente pelean Raúl Jiménez, Germán Berterame y Santiago Giménez, aunque el ‘Lobo de Tepejí’, ya tendría su lugar asegurado en la lista final de la Selección Mexicana.

"La gente cercana al buen Santi está temiendo una catástrofe para el delantero del Milan. El entorno de Santi Giménez, al saber que Guillermo Martínez está convocado a la Copa del Mundo, está temiendo que por segundo Mundial consecutivo no vaya", confesó Carlos Ponce de León, de Récord





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Reportes: Le pondrían precio a Santi Gimenez en el Milan para poder venderlo este veranoSoy egresado de la carrera en Comunicación, con maestría en periodismo digital.Experiencia de 12 años trabajando en medios de comunicación, especialmente en deportes, en los que he podido cubrir el Mundial de Qatar 2022; cuatro peleas de ‘Canelo’ Álvarez, múltiples eventos de Grandes Ligas y LMB, además de muchas funciones de Lucha Libre AAA.

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