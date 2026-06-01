El Galaxy Z Fold 8 se filtrará nuevas imágenes y revelan un diseño radical y cámara dual

Filtraciones recientes del Galaxy Z Fold 8 muestran un prototipo con una carcasa de prueba que sugiere un cambio de diseño significativo. El dispositivo apostaría por una configuración de cámara dual en lugar de triple, y se espera un modelo Ultra con especificaciones superiores. Se rumorea su lanzamiento para finales de junio.

Samsung está preparando el lanzamiento de su próximo plegable insignia, el Galaxy Z Fold 8 , que presentará un cambio radical en su diseño respecto a modelos anteriores.

Recientemente, imágenes filtradas muestran a un empleado de la compañía surcoreana utilizando un prototipo en un restaurante de Corea, revelando detalles clave del aspecto final del dispositivo. En las fotografías, se observa una carcasa de prueba que cubre casi totalmente el teléfono, dejando visibles únicamente la sección de la cámara trasera y parte de la pantalla exterior, lo que sugiere una estética renovada y posiblemente más compacta.

Este avistamiento confirma que el Z Fold 8 adoptará un nuevo formato que podría diferenciarse notablemente de la línea actual, aunque mantendrá la esencia de los plegables con pantalla exterior funcional y un panel interior flexible de grandes dimensiones, pero con una relación de aspecto que parece estar ajustada para optimizar la experiencia multimedia y productiva. Uno de los cambios más discutidos es el módulo fotográfico.

Las filtraciones indican que el Z Fold 8 no contará con el sistema triple de cámaras que ha caracterizado a la serie Fold, sino que incorporará una configuración dual, con un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de la misma resolución. Esta reducción podría deberse a la estrategia de Samsung de reservar las especificaciones más avanzadas para una versión Ultra del dispositivo, el Galaxy Z Fold 8 Ultra, que se espera ofrezca una pantalla más grande, mejores prestaciones y un sistema de cámaras más completo.

Aunque aún no hay confirmación oficial, se especula que el Z Fold 8 estará alimentado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de una batería de 4.800 mAh con soporte para carga rápida de 45W, lo que promete un rendimiento energético competitivo. Hasta el momento, Samsung no ha emitido comunicado alguno sobre el Galaxy Z Fold 8, por lo que tanto la fecha de lanzamiento como el precio permanecen en el ámbito de los rumores.

Varias fuentes apuntan a que la presentación podría ocurrir a finales de junio de este año, coincidiendo con la habitual ventana de lanzamiento de nuevos plegables de la marca. Los interesados deberán esperar a un evento oficial para conocer todos los detalles técnicos, precios y disponibilidad en diferentes mercados. Mientras tanto, las filtraciones continúan generando expectativa entre los entusiastas de la tecnología plegable, que aguardan con interés cómo Samsung evoluciona su diseño y funcionalidades en esta nueva generación





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