El gimnasio: el tercer espacio donde el amor y la amistad se encuentran

Un relato sobre cómo el gimnasio se convierte en un lugar de encuentro para jóvenes, donde las relaciones se construyen a través del deporte y la conversación, alejándose de la superficialidad de las redes sociales.

Es temprano. Un miércoles cualquiera. Un chico, de unos 20 años, ha decidido bajar de la corredora que utiliza en el gimnasio para cambiarse a otra...

Publicidad Es temprano. Un miércoles cualquiera. Un chico, de unos 20 años, ha decidido bajar de la corredora que utiliza en el gimnasio para cambiarse a otra, una contigua a donde se encuentra una chica que aparenta su misma edad. El movimiento no fue en balde.

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El auge del entrenamiento viral 12-3-30

No han pasado ni dos minutos, cuando el joven da el segundo paso: con la cara rojiza le pregunta a la chica que si puede hablarle. Ésta asiente. Comienza una conversación que se alarga mientras dura la rutina. Sí, muy parecida a la que se popularizó -viralizó- desde hace unos años y que consiste en el entrenamiento 12-3-30.

Caminar con una inclinación del 12% en la máquina, a 3 millas por hora (poco menos de 5 km/h) durante un periodo de 30 minutos. Desde entonces, la plática se ha extendido. Los jóvenes 'coinciden' muy a menudo. Siempre en el mismo horario.

La dinámica ya no envuelve cortejo sino plática directa. Ya no monosílabos, sino algo que contextualiza un entendimiento mayor. No sabemos en qué acabará la historia. Y realmente, no debe de ser nuestro interés.

Superación de la fatiga en relaciones digitales

Lo que sí, es el hecho de que estos jóvenes representan la vía de la sociabilidad moderna (en tiempos, espacios y formas). Se llegó al efecto 'Tinder fatigue' tras la saturación y agotamiento. Por la superficialidad y las "dinámicas de consumo desechable". Incluso, una investigación académica (N. Balassanian, 2025), conceptualiza, idénticamente, el cansancio del 'swipe' de las apps con el burnout laboral.

Y lo retoma Dominick Shattuck, doctor en filosofía y profesor de Johns Hopkins. Afortunadamente, estos chicos del gym retomaron un proceso que se había 'degradado'. El establecer contacto de forma personal. Sin redes sociales.

Sin filtros. Sin el empueje de lo digital. Quizá los mayores no lo dimensionamos: pero para las 'nuevas generaciones', esa comunicación interpersonal se complejiza. Y una de las vías de escape se da, precisamente, en lo que se conoce -sociológicamente- como el 'tercer espacio'.

El gimnasio como tercer espacio sociológico

Como ya lo hemos platicado en esta columna, desde finales de los años 80, Ray Oldenburg planteó un tercer lugar fuera del hogar y el trabajo. Incluso, cadenas globales como Starbucks, para pronto, se subieron al barco del término… obviamente, con provecho en mercadotecnia.

Pero, para los chicos, nos guste o no, el gimnasio, los 'run clubs', el café después de la rodada, los grupos de crossfit, hyrox y otras tantas 'aplicaciones' del deporte, fungen como ese entorno neutral para la socialización, donde se comparten algunos aspectos -básicos- de comunidad. Para un nicho, es su 'tercer espacio' (junto con la casa y la escuela). El deporte, en parte, se ha convertido en eso. Y tenemos que entenderlo.

O aprenderlo. ¿Cómo sería después de una pandemia, tras las crisis globales, políticas o económicas, y por lo que depara el futuro? Pero lo principal, y que debemos de valorar a partir de esa coincidencia de los terceros espacios es que, los jóvenes, aún tengan la gallardía de abalanzarse a lo que buscan en la vida. Sí, quizá se tropiecen como lo hacemos todos.

Pero aquellas edades donde se atraviesa el descubrimiento, la rebeldía y el querer ser, siempre, será mejor transitarlas 'en vivo' y no desde un dispositivo. Para ello, el deporte, ahora cumple una función social que puede moldear la personalidad.