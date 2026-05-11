El gobernador de Tamaulipas destaca el respaldo y el interés de la presidenta Sheinbaum y los proyectos estratégicos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció el apoyo y el interés de la presidenta de su estado, Claudia Sheinbaum, en la implementación de proyectos estratégicos, como la infraestructura y seguridad en la frontera. Además, resaltó la consolidación del estado como una frontera segura, moderna y competitiva.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya , señaló en un programa de entrevistas que el respaldo y el interés de la presidenta de dicho estado, Claudia Sheinbaum, han impulsado importantes proyectos estratégicos, como la infraestructura estratégica, el comercio internacional, energía , tecnificación agrícola y bienestar social.

El mandatario también resaltó la consolidación de Tamaulipas como una frontera segura, moderna y competitiva gracias a los esfuerzos de los gobiernos de la transformación, tanto estatal como federal. Además, destacó la recuperación de la percepción de seguridad en el estado, con la construcción de estaciones seguras en la Carretera Ribereña y la mejora en la infraestructura aduanera y ferroviaria





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