El gobernador Javier May designa a Alejandro Leal López como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y a Omar Castañeda Ríos como nuevo comisionado de la Policía Estatal

El gobernador Javier May Rodríguez designó este martes como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco al comisario Alejandro Leal López, un mando proveniente de corporaciones federales de seguridad y con trayectoria en el Servicio de Protección Federal (SPF), organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Asimismo, el mandatario nombró a Omar Castañeda Ríos como nuevo comisionado de la Policía Estatal, en relevo dentro de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

El gobernador Javier May también nombró a Omar Castañeda Ríos como nuevo comisionado de la Policía Estatal , en relevo dentro de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

El gobernador Javier May Rodríguez designó este martes como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco al comisario Alejandro Leal López, un mando proveniente de corporaciones federales de seguridad y con trayectoria en el Servicio de Protección Federal (SPF), organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Asimismo, el mandatario nombró a Omar Castañeda Ríos como nuevo comisionado de la Policía Estatal, en relevo dentro de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

"Esta mañana hemos designado a Alejandro Leal López como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, y a Omar Castañeda Ríos, comisionado de la Policía Estatal; con ellos vamos a continuar la estrategia para la seguridad de las familias tabasqueñas", informó May Rodríguez en sus redes sociales





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