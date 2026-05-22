El gobierno cubano expropió activos de Fidel Castro sin compensación, abriendo la puerta a demandas similares por parte de empresas estadounidenses

El 6 de agosto de 1960, el gobierno cubano expropió los activos (incluyendo muelles e instalaciones portuarias) de Fidel Castro sin ningún tipo de compensación. Esta acción abrió la puerta a demandas similares por parte de empresas o particulares estadounidenses que perdieran sus propiedades expropiadas por el régimen cubano.

El 6 de agosto de 1960, el gobierno cubano , en su triunfo de la Revolución, expropió los activos (incluyendo muelles y instalaciones portuarias) de Fidel Castro sin ningún tipo de compensación.

Esta decisión podría abrir la puerta a demandas similares por parte de empresas o particulares estadounidenses que perdieran sus propiedades expropiadas por el régimen cubano. Un juez, autor del fallo mayoritario, señaló que quienes utilizaran las propiedades afectadas por confiscaciones pasadas son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense que imponga un reclamo sobre esos bienes. Según la Corte, únicamente debía demostrar que las líneas de cruceros usaron la propiedad confiscada sobre la cual la empresa, Havana Docks, tenía un derecho reconocido





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