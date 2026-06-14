El Gobierno de EE. UU. aprueba la fusión Warner Bros. Discovery-Paramount a pesar de la oposición y la investigación estatal en California

El Departamento de Justicia federal da luz verde a la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, pero la investigación del fiscal de California continúa amidando críticas por posibles presiones políticas y la independencia editorial de CNN.

El Gobierno de Estados Unidos aprobó de manera incondicional la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, operación valorada en aproximadamente 111 mil millones de dólares, considerada una de las mayores en la historia del entretenimiento y la información audiovisual.

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia estadounidense emitió un dictamen favorable al considerar que la transacción es improbable que dañe la competencia o perjudique a los consumidores, especialmente en lo referente al desarrollo, producción y distribución de películas para salas de cine. El departamento argumentó que existe una amplia competencia en la industria, lo que ha generado una mayor producción y diversidad de ofertas cinematográficas, y prevé que esta dinámica continúe.

Pese a esta aprobación federal, las revisiones de competencia siguen en curso en varios estados, así como en jurisdicciones fuera de Estados Unidos, incluida Europa. Inmediatamente después del anuncio, el fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó que su departamento estatal mantiene una investigación en curso sobre la fusión, desmarcándose de la postura federal. La operación ha despertado preocupaciones políticas y editoriales. Originalmente, Netflix había acordado adquirir el brazo de estudio y transmisión de Warner Bros.

Discovery, pero fue superada por la oferta más alta de Paramount por la totalidad de la compañía, que incluye canales como CNN. Críticos temen que CNN pierda independencia editorial bajo el control de Paramount, dirigida por David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, conocido por su apoyo al expresidente Donald Trump.

Se señala que la sala de redacción de CBS, propiedad de Paramount, ha mostrado una cobertura más favorable a la administración Trump tras la toma por la familia Ellison, incluyendo despidos de periodistas de "60 Minutos" que denunciaron presiones políticas. La senadora demócrata Elizabeth Warren, opositora acérrima del acuerdo, calificó la aprobación federal como una "terrible noticia" y acusó la operación de estar plagada de corrupción y tráfico de influencias.

Instó a los fiscales generales estatales a bloquear la fusión, argumentando que busca que multimillonarios afines a Trump controlen los medios y los precios para los consumidores. La controversia subraya la intersección entre concentración mediática, política y lucha de poderes en el panorama informativo estadounidense





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