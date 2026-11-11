El Gobierno de México proyecta crecimiento cercano al 2% en 2026 gracias al empleo y la inversión extranjera

El secretario de Hacienda pronostica que México crecerá un 1,8% anual en 2026, impulsado por empleo, salarios, IED y comercio internacional, y señala mayores expectativas para 2027.

El secretario de Hacienda, José Luis Huante, anunció el miércoles que México alcanzará un crecimiento cercano al dos por ciento al cierre de 2026. El resultado, según el funcionario, se sustenta en la fortaleza del mercado laboral, el aumento de los salarios reales, la inversión extranjera directa y el desempeño del comercio internacional.

Crecimiento económico previsto y sus motores

Los datos preliminares de los primeros nueve meses del año mostraron un avance anual del 1,8 %. Huante atribuyó este resultado a un dinamismo del empleo, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la moderación de la inflación, lo que favorece el consumo doméstico y mantiene la demanda de bienes y servicios.

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El ministro destacó que la inversión extranjera directa alcanzó un máximo histórico de 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, cifra que refuerza la posición de México como principal socio comercial del mundo y contribuye al desarrollo productivo y la generación de empleo.

Posiciones de organismos internacionales y proyecciones a 2027

El Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también pronosticaron cifras favorables. Mientras que la primera corroboró la tendencia de expansión, la segunda señaló que los indicadores preliminares ofrecen condiciones ventajosas para alcanzar la meta de crecimiento del Gobierno federal.

Huante anticipó que la economía mexicana podría crecer al menos en un 2 % en 2027, apoyada por el consumo interno, la inversión pública y privada y una mayor participación del sector externo.

Impacto en el mercado y próximos pasos

El fortalecimiento del empleo y el incremento de los salarios reales son vanguardistas para mantener la capacidad de consumo de la población. Asimismo, la reducción de la pobreza laboral y la disminución de la inflación general benefician el poder adquisitivo de los hogares cuando los precios suben a un ritmo menor.

Los beneficios de la inversión extranjera se reflejarán en la expansión de empresas, la incorporación de tecnología y la creación de empleos, dependiendo de los sectores que atraigan los recursos.

Para sostener la tendencia, el Gobierno mexicano implementará políticas orientadas a fortalecer la inversión productiva y ampliar las oportunidades económicas. Estas medidas estarán dirigidas a consolidar el crecimiento y la estabilidad de la economía nacional durante el último trimestre del año.