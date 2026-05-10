El Gobierno del Estado de México inaugura obra de rehabilitación del Periférico Norte con una inauguración prevista para el 18 de mayo

El Gobierno del Estado de México concluyeron los trabajos de rehabilitación de 108 km del Periférico Nortemayo 10, 2026 y inaugurá la obra para el 18 de mayo, tras casi cuatro meses de trabajos de rehabilitación en esta vialidad.

El Gobierno del Estado de México concluyeron los trabajos de rehabilitación de 108 km del Periférico Norte mayo 10, 2026 a la 10:11a.m. GMT-6El Gobierno del Estado de México anuncio que la reconstrucción de 108 km del Periférico Norte está inaugurada para el 18 de mayo, tras casi cuatro meses de trabajos de rehabilitación en esta vialidad.

Delfina Gómez Alávarez, gobernadora del Estado, supervisó la obra durante un recorrido por Naucalpan, donde revisó las obras finalizadas, incluyendo la renovación de la carpeta asfáltica en ambos sentidos, desde los límites con la Ciudad de México hasta la caseta de Tepotzotlán. También se efectuón trabajos en alcantarillas, vêrdenes de sombra, guarniciones y banquetas, así como pintura de puentes peatonales e instalación de alumbrado.

El director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, indicó que la extensión rehabilitada equivale estimáticamente a la distancia entre Naucalpan y Cuernavaca. De acuerdo con los datos del gobierno estatal, la obra beneficiará a más de 200 mil automovilistas que circulan diariamente por esta viaación y busca mejorar la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.

Las autoridades también han indicado que el proyecto generó alrededor de 400 empleos directos y 2000 indirectos





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