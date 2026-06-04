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El gobierno federal promueve el deporte y crea espacios dignos para el Mundial 2026

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El gobierno federal promueve el deporte y crea espacios dignos para el Mundial 2026
Mundial 2026Gobierno FederalDeporte
📆6/4/2026 3:39 PM
📰PeriodicoCorreo
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El gobierno federal ha intervenido en la rehabilitación de 2 mil 174 canchas en 32 entidades federativas, incluyendo la construcción de 799 canchas, con el objetivo de promover el deporte y crear espacios dignos para la celebración del Mundial 2026.

El gobierno federal ha intervenido en la rehabilitación de 2 mil 174 canchas en 32 entidades federativas, incluyendo la construcción de 799 canchas, con el objetivo de promover el deporte y crear espacios dignos para la celebración del Mundial 2026 .

Guanajuato se posicionó como la tercera entidad con la mayor cifra de espacios mejorados, con 301 canchas rehabilitadas y 30 paredes intervenidas para la creación de murales. Además, el programa social impulsado por el gobierno federal ha promovido experiencias deportivas, culturales, gastronómicas y turísticas como una agenda paralela a la celebración del Mundial. La presidenta aseguró que en algunos casos el municipio coordinará la operación de las canchas y en otros será trabajo de CONADE.

El Portal del Mundial Social permite a los ciudadanos ver los avances de los mundialitos y las actividades deportivas organizadas por cada una de las instituciones federales

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Mundial 2026 Gobierno Federal Deporte Canchas Rehabilitadas Programa Social

 

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