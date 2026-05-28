El sector salud de México revoca formalmente el uso del pigmento Rojo 3 en alimentos, bebidas y suplementos, tras demostrar que su consumo altera los valores seguros y aumenta riesgos de cáncer y problemas de salud, con especial atención a la vulnerabilidad infantil. La medida forma parte de un programa de educación pública y una revisión regulatoria integral.

La Secretaría de Salud ha decidido retirar de manera definitiva la autorización del colorante Rojo 3 , utilizado como aditivo en alimentos, bebidas y suplementos que circulan en el mercado mexicano, luego de un exhaustivo proceso de revisión y análisis de riesgo por parte de las autoridades sanitarias.

Esta medida, publicada recientemente, surge tras la detección de peligros potenciales para la salud derivados del consumo excesivo de este pigmento artificial, el cual se ha visto ampliamente impugnado por su posible contribución a efectos carcinogénicos y a otros problemas de salud, sobre todo en la población infantil. El Hallazgo principal fue que los patrones de consumo actuales superan más que el doble los límites recomendados por organismos internacionales de seguridad alimentaria.

Además, estudios toxicológicos internacionales, incluidos los realizados por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, han mostrado una correlación notable entre el consumo prolongado de Rojo 3 y el aumento del riesgo de sufrir trastornos que incluyen el cáncer potencial. Este colorante ha sido el foco de polémica en los últimos años, desde su uso en productos de confitería, dulces y refrescos hasta la identificación de trazas de Rojo 3 en suplementos dietéticos vendidos en línea y en tiendas físicas.

La revaluación del aditivo más reciente comenzó en enero de 2025, cuando el Consejo Científico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició el proceso de revisión de la seguridad del Rojo 3. El organismo, en su informe de análisis toxicológicos, señaló que la exposición a este colorante supera los valores óptimos de referencia y por ende constituye un riesgo impugnable para la salud pública.

El órgano regulador aplicó de forma estricta el principio precautorio, orientado a evitar daños irreversibles al organismo humano, con especial atención en la protección de los más vulnerables, es decir, niños, adolescentes y embarazadas. La Secretaría de Salud, además, ha comunicado que el plazo para que los productores compliquen con las solicitudes de remoción de Rojo 3 no será prorrogable y que, una vez concluido, cualquier producto que continúe incluyendo este aditivo será retirado de la cadena de comercialización.

Para prevenir la exposición, los fabricantes y distribuidores tendrán la opción de reformular sus productos, sustituir el pigmento por alternativas de origen natural reconocidas como seguras o, en caso contrario, retirar el producto de la venta. El objetivo central de esta acción regulatoria es garantizar el derecho constitucional a la salud, priorizando la protección de los consumidores, especialmente las niñas y niños, frente a riesgos asociados con alimentos ultraprocesados que contienen aditivos sintéticos.

El anuncio de la eliminación definitiva también se alinea con la agenda de protección de la salud pública a nivel nacional, que busca crear una cultura de prevención y promoción del sano consumo. La política de eliminación del Rojo 3 comprimir los niveles de exposición a aditivos químicos potencialmente nocivos y contribuye a la mejora de la calidad de vida y al rendimiento escolar de la población infantil, cuando es integrada en una dieta equilibrada y libre de sustancias agresivas.

La Secretaría, por su parte, ya ha informado que se iniciará una campaña de información pública para que los consumidores tengan conocimiento de la regulación y las consecuencias de los productos que ya no podrán contar con el colorante. Asimismo, abogado a las autoridades locales a inspeccionar los surtidos en el mercado y a reportar cualquier caso que no se ajuste a la normativa.

En este contexto, el gobierno investirá también en la promoción de alternativas naturales y en la capacitación de consumidores. Esta medida es un paso pertinente en la gestión de riesgos alimentarios en México y refleja un compromiso sólido con la salud pública y la prevención de enfermedades de forma proactiva y basada en evidencia científica





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