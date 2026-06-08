El Golfo de México no es de las petroleras: belongs to communities, not corporations

Análisis sobre el acuerdo Pemex-Petrobras y la explotación petrolera en aguas profundas del Golfo de México, destacando los riesgos ambientales y sociales, y la necesidad de priorizar a las comunidades y la protección del ecosistema.

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo entre Pemex y la petrolera brasileña Petrobras para explorar y explotar hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

Este acuerdo suma un nuevo actor a la lista de empresas, tanto nacionales como extranjeras, que ven en los recursos del Golfo una nueva gallina de los huevos de oro. La puerta para la participación privada se abrió con la reforma energética de Enrique Peña Nieto y, trece años después, en el llamado segundo piso de la 4T, permanece abierta para quienes buscan aprovechar estos recursos. Surge entonces la pregunta: ¿de quién es el Golfo de México?

Históricamente, tras la expropiación petrolera de 1938 liderada por Lázaro Cárdenas, se sostuvo que el petróleo era de la nación. Sin embargo, ese modelo también generó una élite petrolera que se benefició más que el pueblo. Hoy, el escenario ha cambiado: Pemex ya no es el único actor; empresas privadas nacionales y extranjeras pueden operar en la zona.

Pero una constante se mantiene: la riqueza se concentra en unos pocos, mientras las comunidades costeras asumen los costos ambientales y sociales, profundizando la desigualdad. La discusión no debería reducirse a elegir entre Pemex, Petrobras u otras empresas. La explotación petrolera en uno de los ecosistemas más importantes del planeta exige mejores respuestas. El Golfo de México es una zona de vida, sustento de miles de familias, y sus aguas profundas albergan especies clave para la salud del océano.

Mientras Estados Unidos intensifica su explotación, México tiene la oportunidad de tomar un rumbo distinto, priorizando la protección ambiental y el bienestar comunitario sobre la lógica extractiva de corto plazo. Esto implica frenar la expansión en zonas sensibles y construir alternativas de desarrollo que integren a las comunidades en las decisiones sobre sus territorios. El Golfo puede ser un territorio donde se apueste por modelos de desarrollo comunitario que generen bienestar sin comprometer los ecosistemas.

No se necesitan acuerdos con Petrobras para incrementar la producción de petróleo, algo que quizá ni siquiera ocurra a corto plazo, pero la expansión petrolera sí pone en riesgo el futuro de las comunidades. Esa decisión es política y depende del gobierno federal. El Golfo de México no pertenece a las petroleras, ni a los gobiernos en turno de ningún país, ni a quienes lo ven solo como una reserva de hidrocarburos.

Pertenece a las comunidades que viven de él, a las generaciones futuras que heredarán sus aguas y a una sociedad que tiene derecho a decidir si quiere un océano vivo o un mar convertido en zona de sacrificio. Por Renata Terrazas, Directora Ejecutiva de Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos





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