El Gran Desfile Mundialista: La pelota vuelve a casa

La Ciudad de México se vistió de fiesta para celebrar la llegada de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y el Gran Desfile Mundialista fue un éxito para todos los asistentes.

Los asistentes también disfrutaron de globos gigantes de las mascotas mundialistas México 1970 y 1986, Juanito y Pique ; además de comparsas, catrines y catrinas, mariposas monarcas y música .

Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, fue el escenario del Gran Desfile Mundialista: La pelota vuelve a casa, que llevó a cabo este sábado 13 de junio. El desfile contó con carros alegóricos, como el del Mundial Femenil de Futbol 1971 que se llevó a cabo en México, o el de La Mano de Dios, con su protagonista, Diego Armando Maradona, quien levantó la Copa del Mundo 1986 en esta misma ciudad.

Siguiendo la inspiración por Día de Muertos, y para acompañar las flores de cempasúchil que, a destiempo, colocó el gobierno capitalino, se presentó un carro ofrenda de Día de Muertos, con rostros de figuras del futbol que ya fallecieron, como el mismo Maradona y Pelé, entre otros.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estuvo presente en el evento, que contó con la participación de carros alegóricos, comparsas y música. El desfile fue un éxito y se disfrutó de la presencia de las mascotas mundialistas, así como de la inspiración por Día de Muertos.

La Ciudad de México se vistió de fiesta para celebrar la llegada de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y el Gran Desfile Mundialista fue un éxito para todos los asistentes. La mascota oficial de la Copa Mundial de Futbol México 1970, Juanito, también estuvo presente en el evento, y se disfrutó de la música y las mariposas monarcas.

La Ciudad de México se preparó para la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y el Gran Desfile Mundialista fue un éxito para todos los asistentes. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estuvo presente en el evento, y se disfrutó de la presencia de las mascotas mundialistas, así como de la inspiración por Día de Muertos.

El desfile contó con la participación de carros alegóricos, comparsas y música, y se disfrutó de la presencia de las mascotas mundialistas, así como de la inspiración por Día de Muertos. La Ciudad de México se vistió de fiesta para celebrar la llegada de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y el Gran Desfile Mundialista fue un éxito para todos los asistentes





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gran Desfile Mundialista Copa Mundial De Futbol FIFA 2026 La Mano De Dios Juanito Pique Clara Brugada Día De Muertos Mariposas Monarcas Música Comparsas Catrines Catrinas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México unirá el popular desfile de Día de Muertos con la fiesta mundialistaLa capital del país ha preparado un evento para exponer ante extranjeros y extranjeras las costumbres, tradiciones y rica cultura del país que alberga la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez en la historia.

Read more »

Gran Desfile Mundialista 2026: hora, ruta y actividades gratis en CDMXEl evento busca fusionar la tradición del Día de Muertos con la fiesta del Mundial 2026.

Read more »

Gran Desfile Mundialista en CDMX: Minuto a Minuto del evento por el Mundial 2026 en Reforma¡Así se vive la emoción futbolera!

Read more »

Así se vivió el Gran Desfile Mundialista en la CDMX: catrinas, danzantes prehispánicos, alebrijes y futbolUna de las carrozas más destacadas del desfile fue la que rindió homenaje al Mundial femenino México 71 con las subcampeonas mexicanas.

Read more »