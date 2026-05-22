El Higo no cumplió con Cuenta Pública 2025; podría ser multado, dice Paul Martínez

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) sedimió una multa de 35 mil a 117 mil 310 pesos a los servidores públicos responsables del Ayuntamiento de El Higo, y podrían multarse también otros dos municipios.

El Higo no cumplió con Cuenta Pública 2025; podría ser multado: Paul MartínezJavier Salas Hern�ndez El Higo no cumplió con su entrega de la Cuenta Pública 2025, por lo que el Congreso del Estado podría aplicar una multa de 35 mil hasta 117 mil 310 pesos a los servidores públicos responsables del Ayuntamiento de El Higo , entre ellos, el Presidente Municipal.

Por incumplimiento en la entrega de la Cuenta Pública 2025, el Congreso sancionará al servidor público responsable, con la imposición, de una multa de 300 a mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización. Tal como lo anunció el diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, Paul Martínez Marie, las sanciones se deben cubrir con recursos propios y no con el erario.

Varios Ayuntamientos, entre ellos, Tuxtilla y El Higo, se saltaron la entrega de la Cuenta Pública, incluso así, de manera extemporánea. Para justificar el retraso, los servidores públicos explicaron el daño causado por las lluvias en octubre y la falta de entrega-recepción entre organizaciones administrativas en tránsito. Se prevé que administraciones municipales puedan pasar sus listados evitando ocultar irregularidades alegando lluvias.

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, ha advertido que algunas administraciones municipales podrían presentar informes irregulares, alegando inundaciones para ocultar el problema. El legislador, Paul Martínez Marie, expresó su preocupación por el problema porque parte del problema está relacionado con el pago de favores políticos y la contratación de personal sin experiencia.

Para solucionar este problema, pide que los ediles lean la Ley Orgánica del Municipio Libre, para entender las responsabilidades y atribuciones de mientras que sigan haciendo su trabajo, evitarán problemas causados por un mal esquema de contratación





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