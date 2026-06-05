Un insider eleva el hype por el evento y afirma que podría ser uno de los mejores de la compañía. Jez Corden también adelantó que State of Decay 3 estará presente en la transmisión y superará las expectativas.

El hype por el Xbox Games Showcase 2026 se eleva gracias a los comentarios de un insider que afirma que podría ser uno de los mejores eventos de la compañía.

Jez Corden, un editor de videojuegos, también adelantó que State of Decay 3 estará presente en la transmisión y superará las expectativas. El insider espera que haya una gran cantidad de novedades y revelaciones sorpresa, pero es importante señalar que el texto es, en su mayoría, especulativo. Aun así, vale la pena tomar en cuenta los comentarios de Jez Corden. State of Decay 3 sería uno de los grandes protagonistas del evento, según las predicciones del insider.

Además, se espera que el juego ya se encuentra en fase de pruebas Alfa privadas con un pequeño grupo de la comunidad y algunos youtubers. El insider también menciona que Undead Labs logró captar a la perfección la esencia AAA que faltaba en el juego anterior. El proyecto apenas era un 'documento de Word' cuando se mostró el primer avance oficial en 2020, según reveló el insider.

Aunque no se confirma la presencia de State of Decay 3 en el evento, el insider cree que la presentación no decepcionará a los fans y que mostrará una 'experiencia emocionante'





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