El icónico hotel de Acapulco donde se grabaron las vacaciones de El Chavo del 8 hoy: Nostalgia y transformación

La alberca, los pasillos y la playa que aparecieron en los recordados episodios de Acapulco de El Chavo del 8 aún existen, aunque remodelados y con huellas del tiempo. El antiguo Hotel Empuriabrava, escenario de esas aventuras, ha sido testigo de huracanes y transformaciones, pero sigue siendo un sitio de nostalgia para millones de fans latinoamericanos que reviven en sus instalaciones las escenas clásicas de Don Ramón, El Chavo y toda la vecindad.

Así luce el hotel de Acapulco donde Don Ramón y El Chavo del 8 filmaron sus vacaciones en la playa. 29 may 2026 a las 13:34.

Creo en la magia de Disney. Crecí con Toy Story, soñé con ser Jasmine y encontré en Woody a uno de esos personajes que te acompañan para siempre: noble, leal, protector y con un corazón enorme. Fan de las series mexicanas. Fan absoluta de las actuaciones de Angelique Boyer, especialmente en Teresa.

La icónica alberca, los pasillos y la playa que aparecieron en uno de los capítulos más queridos de 'El Chavo del 8' todavía existen y hoy lucen muy distintos tras el paso de los años. no solo fue una de las series más exitosas de la televisión mexicana, también se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a generaciones completas en toda Latinoamérica.

El Chavo, Don Ramón, Quico, La Chilindrina y Doña Florinda. hubo algunos episodios especiales que se volvieron completamente inolvidables para los fans, especialmente aquellos donde los personajes viajaron a Acapulco para disfrutar unas vacaciones frente al mar. los episodios de Acapulco son considerados por muchísimas personas como la cúspide de la nostalgia de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. La historia mostraba a toda la vecindad disfrutando del hotel, la alberca y la playa mientras protagonizaban situaciones cómicas.

Además, esos capítulos también quedaron marcados por ser de las pocas veces donde los personajes abandonaron la vecindad. Muchos fans desconocen que el hotel donde fueron grabados esos episodios. En aquel entonces era conocido como Hotel Empuriabrava, ubicado en la Zona Dorada del puerto de Acapulco. Y aunque el paso del tiempo ha transformado gran parte del sitio, Infobae.

Así luce actualmente la icónica alberca de 'El Chavo del 8'. Uno de los lugares más recordados por los fans es sin duda la enorme alberca donde Don Ramón intentaba descansar mientras El Chavo y Quico terminaban metiéndose en problemas. , aunque luce modernizada y con varias remodelaciones realizadas con el paso de los años.

, especialmente para quienes recuerdan escenas clásicas como las discusiones entre Don Ramón y Quico o los momentos románticos entre Doña Florinda y el Profesor Jirafales. Los huracanes cambiaron parte del paisaje del hotel. el hotel también sufrió afectaciones importantes, aunque poco a poco el sitio ha sido restaurado para continuar operando. varios visitantes aseguran que caminar por esos pasillos sigue sintiéndose como entrar directamente a uno de los capítulos más famosos de El Chavo del 8.

Un lugar convertido en pieza de nostalgia para Latinoamérica. esos episodios representan muchísimo más que simples vacaciones televisivas. , aquel destino turístico que durante décadas fue símbolo del entretenimiento mexicano y escenario de películas, series y programas históricos. la alberca y los rincones del antiguo Hotel Empuriabrava todavía siguen despertando nostalgia en millones de fans alrededor del mundo





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