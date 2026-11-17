El Instituto Nacional Electoral avanza en la limpieza de personal tras la salida de Guadalupe Taddei. Se reportan 60 renuncias, desvinculaciones de titulares clave y la designación de cinco nuevos encargados de despacho a partir de mediados de noviembre.

El Instituto Nacional Electoral (INE) profundizó su proceso de reestructuración interna tras la salida oficial de la expresidenta Guadalupe Taddei. A tan solo 25 días de que Taddei dejara su encargo, rodeada de escándalos por presunta corrupción, el órgano electoral reporta un total de aproximadamente 60 renuncias o bajas entre niveles directivos y mandos medios. Este movimiento de personal se enmarca en la transición de liderazgo y la revisión exhaustiva de los perfiles que ocupaban posiciones clave durante la gestión anterior.

Razones de las 60 renuncias y bajas internas

La presidenta interina del INE, Blanca Cruz, detalló que dentro del grupo de desvinculaciones hay 18 personas que fueron dadas de baja por terminación de contrato. El resto del personal restante decidió renunciar de manera voluntaria o recibió requerimientos formales para hacerlo. Este desglose oficial busca transparentar la naturaleza de las separaciones y diferenciar entre procesos disciplinarios y cambios administrativos rutinarios.

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Además de las bajas masivas, los diez consejeros electorales del INE han alcanzado un acuerdo interno para concretar la salida de otros tres titulares de área. Estos funcionarios son María Fernanda Romo Gaxiola, de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE; Anahí Silva Tosca, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y Mario Alberto Alejo García, de la Unidad Técnica de Fiscalización. La decisión refleja una voluntad política clara de eliminar perfiles estrechamente ligados a la administración anterior.

Perfiles vinculados a Guadalupe Taddei y Jorge Montaño

María Fernanda Romo Gaxiola se considera uno de los perfiles más cercanos a la expresidenta Guadalupe Taddei. Romo Gaxiola ingresó al sistema electoral junto con Taddei desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, donde la sonorense se desempeñó como Subdirectora de lo Contencioso Electoral y titular del Órgano Interno de Control. Su renuncia será efectiva hasta el 30 de noviembre, aunque el acuerdo entre las consejerías permite anticipar su separación inmediata.

En el caso de Anahí Silva Tosca y Mario Alberto Alejo García, ambos tienen vínculos directos con el consejero Jorge Montaño. Silva Tosca colaboró previamente en la Administración Pública de Tabasco, brindando representación jurídica en defensa del Gobernador del estado. Por su parte, Alejo García ejerció tareas como asesor de Montaño antes de asumir su puesto actual. Ambos habían sido designados únicamente en abril pasado, generando cuestionamientos por otras Consejerías al no cumplir con el requisito mínimo de cinco años de experiencia para desempeñar sus labores.

El Consejero Uck-ib Espadas declaró que la institución está realizando una revisión de arriba hacia abajo. Señaló que las personas con altos cargos o mayor involucramiento, o aquellas que reflejaban confianzas específicas de la antigua presidenta, están siendo reevaluadas. Espadas admitió que este proceso podría incluir algunos cambios rutinarios, pero enfatizó la necesidad de ajustar la composición del personal a la nueva realidad institucional.

Designación de cinco nuevos encargados de despacho

Como parte de la revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, el INE informó que ya se designaron cinco encargadurías de despacho. Estos son cargos temporales destinados a cubrir las vacantes generadas por las recientes salidas. Las nuevas designaciones buscan garantizar la continuidad operativa del órgano electoral mientras se definen los perfiles definitivos para cada dirección.

Karla Sofía Sandoval Domínguez asumirá la encargaduría del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) a partir del 16 de noviembre. Con experiencia previa como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, Sandoval Domínguez condujo dos concursos públicos de ingreso y 11 certámenes internos de ascenso, lo que la posiciona como una figura clave en la estabilidad del servicio profesional.

Juan Gabriel García Ruiz fue designado encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) para iniciar funciones el 17 de noviembre. García Ruiz cuenta con más de 30 años de experiencia electoral, habiendo dirigido la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y actuando como secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia. Su trayectoria larga sugiere un enfoque en la preservación de los registros históricos y operativos.

En el área tecnológica, Ariadna Morales Puente asume la encargaduría de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Morales Puente es ingeniera en Computación por la UNAM y se desempeñó anteriormente como directora de Sistemas del INE. Su experiencia en desarrollo de sistemas y coordinación de proyectos tecnológicos la convierte en un perfil técnico adecuado para mantener la infraestructura digital del instituto.

Itzel Aguilar Ambrocio será la encargada de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Aguilar Ambrocio tuvo a su cargo la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó la coordinación entre instituciones para prevenir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Su nombramiento refleja una priorización en temas de inclusión y equidad dentro de la estructura orgánica del instituto.

Finalmente, Yesenia Flores Arenas asume la encargaduría de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Licenciada en Derecho, Flores Arenas se ha desempeñado desde 2017 como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE. Su conocimiento profundo de los procesos sancionadores internos posiciona su gestión para abordar las controversias administrativas que surjan durante este periodo de transición.