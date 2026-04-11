El inesperado final alternativo que une 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'Terapia sin Filtro'

Después de 13 años del final de 'Cómo conocí a vuestra madre', un sorprendente giro en la serie 'Terapia sin Filtro' de Apple TV ha causado sensación, reuniendo a actores y generando un inesperado romance que recuerda a la icónica sitcom. Descubre los detalles de este cruce de universos y por qué 'Terapia sin Filtro' está cautivando a la audiencia.

Los fanáticos de 'Cómo conocí a vuestra madre' han recibido una sorpresa inesperada, un final alternativo, o al menos algo parecido, 13 años después del final de la serie. Es bien sabido que a muchos no les gustó el desenlace de esta icónica y querida sitcom. La muerte repentina de la esposa de Ted y madre de sus hijos, y el regreso del personaje a Robin, no fue bien recibido. Pero cuando parecía que habíamos superado ese capítulo, otra serie ha reavivado los fantasmas del pasado.

Esta vez, la situación es aún más sorprendente: ¡Robin con Marshall! En realidad, hablamos de 'Terapia sin Filtro' (Shrinking), una comedia de Apple TV protagonizada por Jason Segel junto a Harrison Ford. El actor que interpretó a Marshall Eriksen también es cocreador y productor, y ya en su segunda temporada generó un reencuentro especial para los fans de 'Cómo conocí a vuestra madre' al incluir a Cobie Smulders en un papel secundario. Ahora, con la tercera temporada, que acaba de finalizar, se ha dado un paso más allá. Lo que parecía un simple guiño se ha transformado en un verdadero romance entre Jimmy (Segel) y Sofi (Smulders). Ambos personajes de 'Terapia sin Filtro' inician una relación, lo que ha enloquecido a los seguidores de la serie que los catapultó a la fama mundial a principios de los años 2000. Al verlos juntos, es imposible no recordar a Marshall y Robin. Seguramente, una situación que enfurecería a Lily. \'Terapia sin Filtro' es una serie creada para Apple TV por Jason Segel junto a Bill Lawrence y Brett Goldstein, los creadores de 'Ted Lasso'. La serie sigue a Jimmy Laird, un psicólogo con una vida caótica que acaba de enviudar. Su esposa falleció en un accidente y ahora debe criar a su hija adolescente, con quien tiene dificultades para conectar. A lo largo de las temporadas, Jimmy intenta asimilar la situación y su propio estado mental, mientras trabaja como terapeuta y cuida de sus relaciones personales. Entre sus seres más cercanos se encuentra el Dr. Paul Rhoades (Harrison Ford), un psicólogo experimentado con sus propios problemas y un carácter gruñón. Otros personajes importantes son su hija Alice (Lukita Maxwell), sus vecinos Liz y Derek Bishop (Christa Miller y Ted McGinley), la terapeuta Gaby Evans (Jessica Williams), su paciente Sean (Luke Tennie) y su mejor amigo Brian (Michael Urie). Entre todos ellos se crea una red de relaciones que da lugar a una variedad de situaciones, combinando comedia y drama. \Más allá de su conexión con 'Cómo conocí a vuestra madre', 'Terapia sin Filtro' se ha consolidado como una de las mejores series recientes. En Rotten Tomatoes, cuenta con una valoración del 93% por parte de la crítica y del 87% por el público general. Además, ya ha sido renovada para una cuarta temporada, con sus tres primeras temporadas ya completadas. Para añadir un atractivo extra, en la tercera temporada aparece Michael J. Fox (Regreso al Futuro) en su regreso a la actuación después de seis años. La serie explora temas complejos con humor y sensibilidad, ofreciendo una visión realista de la vida y las relaciones humanas. Con un elenco estelar y guiones inteligentes, 'Terapia sin Filtro' promete ser una experiencia televisiva gratificante para los espectadores, tanto para aquellos que buscan un entretenimiento ligero como para quienes buscan una reflexión más profunda





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cómo Conocí A Vuestra Madre Terapia Sin Filtro Jason Segel Cobie Smulders Apple TV Comedia Series

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De niño estrella en 'La Familia P. Luche' a irreconocible: así luce ‘Maradonio’ 15 años despuésCreo en la magia de Disney. Crecí con Toy Story, soñé con ser Jasmine y encontré en Woody a uno de esos personajes que te acompañan para siempre: noble, leal, protector y con un corazón enorme. Fan de las series mexicanas. Fan absoluta de las actuaciones de Angelique Boyer, especialmente en Teresa.

Read more »

Astronautas de Artemis II serán extraídos de la nave este viernes, dos horas después de amerizarArtemis II es la primera prueba de vuelo tripulado de la NASA del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión alrededor de la Luna.

Read more »

Ceramidas, pH balanceado y filtro solar SPF100: Rutina de cuidado de piel pacientes en quimioterapiaEspecialistas ofrecieron una jornada educativa sobre higiene, hidratación y protección solar dirigida a pacientes en tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

Read more »

Jessica Esotérica en terapia intensiva: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?Pidió oraciones en redes

Read more »

El día después de Telefónica: laboratorio telco digitalEl 7 de abril, Telefónica anunció la venta de su filial en México al consorcio Melisa Acquisition por 450 millones de dólares. La operación cierra un ciclo largo y previsible. México era el último eslabón de una retirada que Telefónica había ejecutado con paciencia quirúrgica en Hispanoamérica.

Read more »

'No es un momento fácil': Marichelo rompe en llanto y confirma su separación de Jorge D'AlessioLa hermana de Anahí confesó que tanto ella como sus hijos están tomando terapia psicológica

Read more »