El Insomnio Acecha a la Mitad de los Mexicanos: Un Problema Ignorado y Modificable

Investigadores mexicanos revelan que al menos 5 de cada 10 personas en México sufren problemas de sueño, desmitificando la idea de que el envejecimiento es su causa principal. El estrés, la ansiedad y el consumo de alcohol y tabaco emergen como factores clave, modificables y que requieren atención prioritaria por parte del sistema de salud.

Una alarmante investigación liderada por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud y la Clínica de Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, pone de manifiesto una realidad preocupante: al menos la mitad de la población mexicana, es decir, 5 de cada 10 personas, se enfrenta a dificultades significativas para conciliar el sueño o mantenerlo a lo largo de la noche.

Contrario a la creencia popular que asocia los problemas de sueño con el simple paso del tiempo y el envejecimiento, los hallazgos científicos recientes desvirtúan esta noción. El envejecimiento, por sí solo, no es un factor determinante en el deterioro de la calidad del descanso. Aarón Salinas Rodríguez, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cuyo trabajo se centra en el envejecimiento, la salud poblacional, la calidad de vida y la funcionalidad física en adultos mayores, aclara que si bien muchas personas mayores experimentan problemas de sueño, esto no se debe intrínsecamente a la edad, sino a los hábitos de vida y a las experiencias acumuladas. En otras palabras, cómo se ha vivido influye directamente en la salud del sueño en etapas posteriores de la vida. El buen dormir es reconocido como un pilar fundamental para el cuidado integral de la salud, y sin embargo, es uno de los aspectos más subestimados e ignorados, incluso dentro del propio sistema de salud mexicano. La Dra. Salinas Rodríguez subraya que la atención a los trastornos del sueño es deficiente, requiriendo en la mayoría de los casos acudir a servicios de alta especialidad, lo que denota una falta de priorización y recursos adecuados. Estima que aproximadamente la mitad de la población experimenta algún tipo de trastorno del sueño, pero una gran mayoría carece de un diagnóstico preciso y, por ende, de un tratamiento oportuno. Un estudio reciente, llevado a cabo en 2024 y dirigido por el investigador del INSP, incluyó a 2,722 adultos mayores de 50 años que compartieron información sobre la duración y calidad de su descanso. Los resultados revelaron que entre el 40 y el 70% de los participantes presentaba problemas crónicos de sueño. Las razones más comunes que interrumpían su descanso incluían dolor físico, la necesidad de orinar durante la noche, insomnio y apnea del sueño, además de somnolencia diurna. En menor medida, también se detectaron casos de síndrome de piernas inquietas y trastorno de conducta del sueño desincronizado, una condición en la que las personas actúan físicamente sus sueños, a menudo de manera violenta. Estos factores, inherentes a la edad o exacerbados por ella, incrementan los riesgos para la salud general, pero la buena noticia es que la mayoría de ellos son modificables y susceptibles de intervención. Entre los factores modificables que más impactan negativamente en la calidad del sueño, el estrés y la ansiedad se destacan de manera prominente. Diversos estudios de gran alcance han establecido un vínculo innegable entre la salud mental y el mal dormir. Una investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología, por ejemplo, reportó que los adultos que experimentan altos niveles de estrés son significativamente más propensos a manifestar que no descansan lo suficiente debido a la rumiación mental, con un 49% de los adultos estresados afirmando este problema, en comparación con solo el 10% de aquellos con bajos niveles de estrés. El Dr. Salinas Rodríguez explica que el estrés y la ansiedad dificultan no solo el inicio del sueño, sino que también pueden provocar despertares nocturnos, extendiendo el tiempo necesario para conciliar el sueño más allá de los 30 a 40 minutos considerados normales. Si bien en adultos jóvenes el estrés suele estar relacionado con presiones laborales o financieras, el investigador ha observado que en los adultos mayores, estos estados emocionales a menudo se vinculan con experiencias de violencia, maltrato o abandono, situaciones que lamentablemente afectan a cerca del 20% de este grupo demográfico en México. La privación del sueño, a su vez, tiene un efecto perjudicial en la capacidad de regular las emociones, creando un círculo vicioso. La relación entre el descanso y la salud mental es bidireccional: las personas con insomnio tienen una probabilidad hasta 10 veces mayor de sufrir depresión y un riesgo 17 veces superior de experimentar ansiedad. Otro factor crucial y perjudicial para el sueño es el consumo de alcohol y tabaco. A pesar de la creencia errónea, especialmente entre adultos mayores, de que el alcohol puede promover el descanso, la evidencia científica es contundente: cualquier cantidad de alcohol antes de dormir altera la arquitectura del sueño. De hecho, el uso de sustancias, particularmente el alcohol, se posiciona como la segunda causa principal de interrupción del sueño en personas mayores, con el tabaco jugando también un rol significativo. El organismo, al procesar estas sustancias, invierte energía adicional, fragmentando el sueño y afectando la fase REM, esencial para la recuperación física y mental. Adicionalmente, el alcohol y el tabaco pueden agravar condiciones preexistentes como la apnea del sueño, ronquidos, insomnio, pesadillas y sonambulismo, complicando aún más la calidad del descanso





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