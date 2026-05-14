El Inter de Milán logra el doblete de liga y copa por primera vez en 16 años

El Inter de Milán ha logrado el doblete de liga y copa por primera vez en 16 años, después de vencer 2-0 a la Lazio en la final de la Copa Italia. El equipo, dirigido por Christian Chivu, ha sumado el título de la Serie A que aseguraron con tres jornadas de antemano, y ha ganado la Copa Italia por primera vez desde 2010.

El Inter de Milán consolidó su dominio del fútbol italiano al asegurar el doblete de liga y copa por primera vez en 16 años. Con un gol del delantero argentino Lautaro Martínez, los Nerazzurri vencieron ayer 2-0 a la Lazio para consagrarse campeones de la Copa Italia , sumándola al título de la Serie A que aseguraron con tres jornadas de antemano.

Habría que remontarse a 2010, cuando el Inter dirigido por José Mourinho consiguió un triplete, para encontrar la última vez que el equipo ganó la liga y la copa en la misma temporada. Ese conjunto se consagró también en la Champions, tras vencer al Bayern Múnich en la final





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