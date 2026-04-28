‘El Jardinero’ del CJNG Trasladado a la FEMDO en la CDMX

El líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ‘El Jardinero’, fue trasladado a la Ciudad de México para ser sometido a pruebas médicas y continuar con las investigaciones en su contra. También fue detenido ‘El Güero Conta’, operador financiero del CJNG.

El presunto líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), conocido como ‘ El Jardinero ’, fue trasladado desde el estado de Nayarit a la Ciudad de México durante la noche del lunes 27 de abril de 2026.

El traslado se realizó con el objetivo de someterlo a pruebas médicas y continuar con las investigaciones en su contra dentro de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR). La operación, meticulosamente planeada y ejecutada, marca un golpe significativo contra la estructura criminal del CJNG y representa un avance importante en la lucha contra el narcotráfico en México.

El operativo que culminó con la captura de ‘El Jardinero’ fue el resultado de un intenso trabajo de inteligencia, tanto de campo como de gabinete, y de una estrecha colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos. Esta cooperación transnacional ha demostrado ser crucial para desmantelar las redes criminales que operan a ambos lados de la frontera.

El traslado se inició desde Nayarit hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se preparó un helicóptero para el transporte aéreo a las instalaciones de la FEMDO, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma #75, en la alcaldía Cuauhtémoc. La llegada a la FEMDO se produjo antes de las 20:00 horas, garantizando la seguridad del traslado y la pronta disponibilidad del detenido para las autoridades competentes.

Además de la detención de ‘El Jardinero’, las autoridades también informaron sobre la captura de César Alejandro N, alias ‘El Güero Conta’, identificado como un operador financiero clave dentro de la organización criminal. La detención de ‘El Güero Conta’ representa un duro golpe a la capacidad financiera del CJNG, dificultando su capacidad para lavar dinero y financiar sus operaciones ilícitas.

Se sabe que ‘El Jardinero’ cuenta con una orden de extradición emitida por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. Asimismo, existe una orden de reaprehensión en su contra, emitida en 2024, por el delito de homicidio. Estas acusaciones legales refuerzan la gravedad de los cargos que enfrenta y la determinación de las autoridades mexicanas y estadounidenses de llevarlo ante la justicia.

El operativo para la captura de ‘El Jardinero’ fue de gran envergadura, involucrando una considerable cantidad de recursos humanos y tecnológicos. Se desplegaron aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en acciones de apoyo.

Esta demostración de fuerza y coordinación subraya la importancia que las autoridades otorgan a la neutralización de líderes criminales como ‘El Jardinero’. Durante el operativo, los escoltas del objetivo intentaron distraer a las fuerzas de seguridad dispersándose en diferentes direcciones, pero gracias al seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar y detener al líder del CJNG cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

La captura de ‘El Jardinero’ y ‘El Güero Conta’ se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno mexicano para combatir la delincuencia organizada y restaurar la paz y la seguridad en el país. Esta estrategia se basa en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la mejora de la inteligencia y la cooperación internacional. La colaboración con Estados Unidos ha sido fundamental para el éxito de esta operación, y se espera que continúe en el futuro.

Las autoridades han reiterado su compromiso de no ceder ante la presión de los grupos criminales y de llevar ante la justicia a todos aquellos que cometan delitos. La detención de ‘El Jardinero’ es un mensaje claro de que el gobierno mexicano está decidido a combatir el narcotráfico y a proteger a sus ciudadanos.

Se espera que esta operación tenga un impacto significativo en la estructura del CJNG, debilitando su capacidad para operar y generando un efecto disuasorio para otros miembros de la organización. La investigación continúa para identificar y detener a otros colaboradores de ‘El Jardinero’ y desmantelar por completo su red criminal. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y prevenir futuros actos de violencia.

El caso de ‘El Jardinero’ es un ejemplo de la complejidad y los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado, pero también demuestra la capacidad del gobierno para responder con eficacia y determinación





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