‘El Jardinero’, posible sucesor de ‘El Mencho’, recapturado en Nayarit tras años de evadir la justicia

Audias N, alias 'El Jardinero', presunto sucesor de 'El Mencho' al frente del CJNG, fue detenido en Nayarit. Enfrenta una orden de reaprehensión por un ataque en San Sebastián del Oeste en 2015 y un historial de órdenes de aprehensión previas.

La reciente detención de Audias N , conocido como ' El Jardinero ', en el estado de Nayarit ha revelado una compleja red de órdenes de aprehensión y acusaciones que lo vinculan a eventos violentos ocurridos en Jalisco , incluyendo un ataque devastador contra elementos de la extinta Fuerza Única en San Sebastián del Oeste en abril de 2015.

Este incidente, que resultó en la pérdida de seis vidas y dejó a un sobreviviente con graves heridas, es el origen de la orden de reaprehensión vigente contra 'El Jardinero', emitida en 2024 pero basada en un proceso legal iniciado en 2019. La acusación formal es la de participación en el ataque y la tentativa de homicidio contra el sobreviviente, quien fue quien inicialmente presentó la denuncia.

La gravedad de los cargos y la historia legal de Audias N lo han posicionado como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que subraya la importancia de su captura para las autoridades. La situación legal de 'El Jardinero' es particularmente intrincada, ya que, aunque fue inicialmente absuelto en 2019, la fiscalía apeló la decisión, logrando que una instancia superior revocara la absolución y dictara una sentencia de 45 años de prisión, además de una multa considerable que supera los 192 mil pesos y la obligación de pagar la reparación del daño a las víctimas.

Esta sentencia es la base de la actual orden de reaprehensión que se ejecutó en Nayarit. Sin embargo, la orden de reaprehensión actual es solo una parte de la historia legal de Audias N. Antes de 2019, ya contaba con seis órdenes de aprehensión previas, todas dictadas en Jalisco por delitos graves como homicidio, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. Estas órdenes se emitieron entre los años 2009 y 2010 y fueron ejecutadas de manera progresiva en 2016.

No obstante, en dos de los casos, las autoridades determinaron que no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva, y en los cuatro casos restantes, se ordenó su libertad por falta de elementos probatorios. Esta serie de liberaciones previas, a pesar de las graves acusaciones en su contra, plantea interrogantes sobre la solidez de las investigaciones y la capacidad de las autoridades para construir casos sólidos que conduzcan a condenas.

La capacidad de 'El Jardinero' para evadir la justicia en múltiples ocasiones, a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra, sugiere una red de apoyo y recursos que le permitieron sortear los obstáculos legales. La detención en Nayarit, por lo tanto, representa un logro significativo para las autoridades, pero también un recordatorio de los desafíos que enfrentan en la lucha contra el crimen organizado.

La complejidad de su historial legal y su presunta conexión con el CJNG exigen una investigación exhaustiva y una estrategia legal sólida para garantizar que se haga justicia y se evite que vuelva a escapar de la ley. Paralelamente al caso de Audias N, se ha revelado información sobre César Alejandro N, alias 'El Güero Conta', quien también enfrentaba problemas legales en Jalisco.

'El Güero Conta' contaba con tres órdenes de aprehensión emitidas en los años 2005, 2014 y 2015, todas por el delito de homicidio. Sin embargo, dos de estas órdenes fueron anuladas gracias a un amparo legal interpuesto por el propio César Alejandro N. La tercera orden de aprehensión, emitida en marzo de 2016, se cumplimentó debido a un incidente de tránsito, lo que llevó a su detención.

No obstante, al tratarse de un delito culposo, pudo librar su proceso legal. Este caso, aunque distinto al de 'El Jardinero', ilustra la complejidad del sistema judicial y la posibilidad de que individuos acusados de delitos graves puedan encontrar resquicios legales para evitar la prisión.

La combinación de estos dos casos, 'El Jardinero' y 'El Güero Conta', pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, mejorar las técnicas de investigación y garantizar que los procesos legales sean transparentes y eficientes. La lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral que aborde tanto la persecución de los delincuentes como la prevención de la violencia y la corrupción.

La detención de 'El Jardinero' es un paso importante en esta dirección, pero es fundamental mantener la vigilancia y seguir trabajando para desmantelar las estructuras criminales que amenazan la seguridad y el bienestar de la sociedad





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