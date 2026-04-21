El juego electoral de 2027: aspirantes y estrategias camino a las gubernaturas

Con el objetivo puesto en las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027, más de 260 aspirantes inician su carrera política. Analizamos el despliegue de partidos, la incursión del sector empresarial y la lucha por las candidaturas.

El panorama político en México para el año 2027 comienza a definirse con una intensidad que recuerda a las etapas finales de un campeonato mundial de fútbol. Así como en los estadios se disputan jugadas decisivas para alcanzar la gloria deportiva, en el terreno nacional, al menos 261 aspirantes han comenzado a calentar motores para buscar las 17 gubernaturas que se renovarán en los comicios del primer domingo de junio de 2027.

Esta cifra incluye una amalgama de perfiles que van desde legisladores y alcaldes en funciones hasta empresarios de renombre y altos funcionarios federales, todos bajo la premisa de que en política, al igual que en el balompié, siempre existen los equipos favoritos y aquellos adversarios pequeños que pueden dar la sorpresa en las urnas. El despliegue de fuerzas políticas es notable, con el partido oficialista Morena encabezando la lista de interesados con 85 aspirantes, seguido de cerca por el Partido Acción Nacional con 59, el Partido Revolucionario Institucional con 51 y Movimiento Ciudadano con 47. Entre los nombres que resaltan se encuentran piezas clave del gabinete actual, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien figura en el radar para San Luis Potosí, y el titular de la SEP, Mario Delgado, mencionado para Colima. La participación no se limita a la clase política tradicional, pues diversos empresarios han decidido saltar al terreno electoral. Figuras del sector privado como Fernando Canales Stelzer y el CEO de Petrogesa, Gerardo Sánchez Zumaya, se preparan para competir en sus respectivos estados, aportando una nueva dinámica a las estructuras de los partidos. No obstante, no todos los caminos son iguales. Un grupo significativo de 66 aspirantes enfrenta una contienda cuesta arriba, pues carecen del escaparate que brindan los cargos públicos actuales, lo que en términos futbolísticos se traduce como jugar con desventaja desde el minuto uno. Entre ellos, perfiles con amplia trayectoria como Ildefonso Guajardo buscan abrirse paso mediante el reconocimiento de su historia política. Mientras tanto, las dirigencias partidistas, como la del PAN, están reformulando sus métodos de selección, apostando por encuestas y procesos de apertura ciudadana para encontrar el mejor cuadro posible. La meta es clara: llegar a la boleta electoral y sobrevivir al proceso de eliminación política, donde la estrategia, la alianza estratégica y el apoyo ciudadano serán los factores determinantes para definir quiénes serán los protagonistas de la jornada electoral que marcará el futuro de más de una decena de entidades federativas





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