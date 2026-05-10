El líder nacional del PAN en León sobre Alejandra Gutiérrez y las candidaturas famosas en encuestas

Jorge Romero Herrera, líder nacional en León, habló sobre las denuncias de Alejandra Gutiérrez Campos y la campaña de candidaturas famosas a través de encuestas del PAN. El PAN votó en León y no estaba por encima de las instituciones.

La dirigencia del PAN había llevado a cabo todo lo que consideraba correcto, deseaba mucho lo que había sucedido, pero habían dicho de boca propia que habían abierto un partido y ninguna de las candidaturas podía quedar reservada.

No podían decir una cosa en la entrevista y resolver otra. Todo su personal, pero el PAN votó en León porque nadie estaba por encima de las instituciones. Jorge Romero Herrera, líder nacional en León sobre Alejandra Gutiérrez y las candidaturas famosas a través de encuestas





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