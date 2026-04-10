¡El Laberinto del Fauno' celebra su 20 aniversario con funciones gratuitas en México!

La aclamada película de Guillermo del Toro, 'El laberinto del Fauno', tendrá funciones gratuitas en CDMX y otras ciudades de México por su 20 aniversario. Descubre dónde y cuándo ver este clásico del cine.

¡Prepárense para la emoción! 'El laberinto del Fauno', la aclamada obra maestra del cineasta mexicano Guillermo del Toro, está por celebrar su 20 aniversario con proyecciones gratuitas en la Ciudad de México y otras regiones del país. Esta fantástica noticia ha emocionado a los fanáticos del cine y a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en la mágica y oscura narrativa de esta película.

La película, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo desde su estreno en 2006, volverá a la pantalla grande para conmover a nuevas generaciones y celebrar el legado de uno de los directores más talentosos de la industria cinematográfica. El filme es una experiencia cinematográfica inolvidable que combina elementos de fantasía, drama y horror, transportando a los espectadores a un mundo lleno de criaturas míticas y simbolismos profundos.\La Ciudad de México se prepara para recibir este evento especial con entusiasmo. La proyección más esperada tendrá lugar el próximo 22 de abril de 2026 a las 19:00 horas en la emblemática Casa del Lago UNAM. Esta función, que forma parte del prestigioso festival Cácaro, será de acceso libre y gratuito para todo el público que desee sumergirse en el universo de Ofelia, el Fauno y el Hombre Pálido. Será una oportunidad única para disfrutar de la película en un entorno cultural incomparable y compartir la experiencia con otros amantes del cine. Además de la Ciudad de México, otras ciudades de la República Mexicana también se unirán a la celebración. La Cineteca Ciudad Juárez realizará una función especial el 17 de abril en el Centro Cultural Paso del Norte, brindando a los cinéfilos de la región la oportunidad de disfrutar de esta joya cinematográfica. La iniciativa de ofrecer funciones gratuitas es una excelente manera de acercar el arte y la cultura a la comunidad, fomentando el acceso al cine de calidad y permitiendo que nuevas audiencias descubran la magia de 'El laberinto del Fauno'.\Pero las celebraciones no se detienen aquí. En octubre de 2026, 'El laberinto del Fauno' tendrá un relanzamiento global, lo que significa que la película estará disponible en versiones restauradas en 4K y formato 3D. Esta innovadora propuesta permitirá apreciar con una claridad sin precedentes el extraordinario trabajo de maquillaje y dirección artística que le valió a la película tres premios Óscar. La película, ambientada en la España de 1944, utiliza el folclore y los acertijos para narrar la resistencia de la inocencia infantil frente a la crueldad del mundo adulto. Con más de cien premios internacionales, 'El laberinto del Fauno' ha consolidado el lugar de Guillermo del Toro como uno de los narradores más influyentes de la historia contemporánea. Este relanzamiento es una oportunidad para redescubrir la película y apreciar la maestría de Del Toro, quien ha logrado crear una obra que trasciende el tiempo y que sigue resonando en el corazón de los espectadores de todo el mundo. ¡No se pierdan esta oportunidad de revivir la magia de 'El laberinto del Fauno'





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