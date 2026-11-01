El laberinto del fauno lidera taquilla y Grupo Firme recibe premios en Guadalajara

El relanzamiento de El laberinto del fauno supera la taquilla de otros estrenos. En Guadalajara, Grupo Firme obtiene dos premios Heat por su labor social y talento musical.

Con 250 mil espectadores contabilizados durante sus primeros días de exhibición, el relanzamiento de "El laberinto del fauno", dirigida por Guillermo del Toro, ha superado a otros estrenos del año que llegaron con un cartel prometedor. Esta cifra destaca significativamente en comparación con las proyecciones iniciales de otras producciones recientes en la industria cinematográfica nacional.

Taquilla mexicana liderada por del Toro

Por ejemplo, "Hombre al agua", dirigida por Gael García Bernal, apenas ha llegado a los 43 mil boletos vendidos. Por su parte, "Pinocho, el lado oscuro" apenas supera los 50 mil entradas, y la animación "Shaun el cordero" arribó a los 38 mil. Estos datos reflejan una clara preferencia del público por la obra maestra clásica restaurada frente a las novedades recientes.

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Del Toro ha sido promotor activo de la cinta, incluso reclamando a Cinépolis por no tener los boletos conmemorativos suficientes para entregar a los asistentes. Este detalle subraya el compromiso del director con la experiencia del espectador y la calidad del material promocional disponible para los fanáticos que acuden a las salas.

Ahora, cuando el tiempo lo permita, el tapatío estará presente en la restauración de "El espinazo del diablo", que este 2026 cumplió 25 años. La atención se centra en esta nueva restauración como parte de su legado continuo en el cine de terror y fantasía, manteniendo vivo el interés por su filmografía completa.

Homenaje póstumo a Gerardo Taracena

Gerardo Taracena sólo trabajó directamente con Televisa una vez y fue el año pasado en el serial "Camino a Arcadia", con Paula Echevarría, grabado en España; se estrenó en la plataforma ViX. Pero hizo amigos por todos lados gracias al cine, con filmes como "El violín", "Volando bajo" y "Salvando al soldado Pérez", así que su foto está en la ofrenda que montó la empresa en sus oficinas de San Ángel.

El actor, fallecido en enero pasado, está rodeado de otras figuras de la televisora, como el productor Nicandro Díaz, el actor Otto Sirgo y la actriz Concepción Márquez. La ofrenda tiene calaveras de todos tamaños, el tradicional pan de muerto y por ahí, hasta los retratos de perritos y gatitos de los empleados que se adelantaron en el camino. Este homenaje refleja la profunda conexión humana que dejó el artista en su entorno laboral.

Supersticiones de Viggo Mortensen

Para la buena suerte, el actor Viggo Mortensen siempre trae consigo piedritas de lugares donde ha rodado películas y que tienen un significado especial en su vida. Y una de ellas pertenece a Durango, donde hace dos años filmó la cinta de producción estadounidense "Hasta el fin del mundo". La estrella de "El señor de los anillos" no tiene pena al reconocer que tiene algo de supersticioso y hace todo lo posible para atraer las buenas vibras.

Por ejemplo, cuando juega su equipo favorito San Lorenzo de Almagro se pone un calcetín rojo y otro azul. Por cierto que el filme se estrenó en Dinamarca, Reino Unido y EU, pero nunca llegó a salas mexicanas y se fue directamente al streaming de Prime Video. Esta práctica personal añade un toque de humanidad y ritualidad a la imagen pública del actor internacional.

Grupo Firme triunfa en los premios Heat

GUADALAJARA, Jalisco. Grupo Firme se llevó los dos primeros premios Heat de la noche: uno por su compromiso con causas sociales y otro como Mejor Artista Regional Mexicano, reconocimiento otorgado por el público. Durante la gala benéfica de la Fundación NICE en Guadalajara, el vocalista Edwin Caz también expresó su solidaridad con El Komander, quien recientemente perdió a su hijo recién nacido, José Eliseo Ríos Ávila.

Antes de subir al escenario, el vocalista de la agrupación tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación, en el que fue cuestionado sobre el fallecimiento del pequeño, ante lo cual expresó su apoyo al cantante de regional mexicano. No tengo palabras, él sabe que lo admiro, lo respeto, o sea, es un gran amigo y pues mucha fuerza, la verdad, dijo. Este gesto mostró la empatía del grupo hacia sus colegas en momentos difíciles.

Por otra parte, Caz habló sobre el trabajo altruista de Grupo Firme y recordó que recientemente la agrupación donó 200 mil dólares para apoyar a las personas damnificadas por el sismo del 10 de agosto en Colombia. Precisamente por su labor social, Edwin Caz recibió el premio Heat al Compromiso Social, reconocimiento relacionado con sus donaciones de 650 mil pesos a fundaciones enfocadas en apoyar a niñas y niños.

Posteriormente, los organizadores anunciaron que Grupo Firme también recibiría el Heat a Mejor Artista Regional Mexicano, galardón que fue elegido mediante los votos del público. Al recibir los reconocimientos, el cantante habló sobre los cambios que ha buscado hacer en su vida y la importancia de utilizar su posición para inspirar a otras personas. Su mensaje enfatiza la responsabilidad social de las figuras públicas.

Quiero hacer un poquito hincapié en lo que ha pasado en la vida de un servidor, no es un secreto que una persona como yo, alguien divertido que le gusta la fiesta, pero he tratado de tener cambios y de inspirar a nuevas personas, nuevas generaciones y también he ayudado a muchos niños que solo con su sonrisa es el pago más grande que he tenido, expresó Caz. No me gusta hacerlo en público, cuando me hicieron la invitación esa noche dije: yo quiero estar ahí porque si levanto un poco la voz sé que puedo inspirar a muchísimas personas a ayudar a los que los necesitan, complementó.

La noche continuó con un concierto privado de 30 minutos, en el que la agrupación interpretó éxitos como Un amor de antes, Ya supérame y El beneficio de la duda, además de su más reciente colaboración con Ricardo Arjona. Este cierre musical consolidó la noche como un evento significativo tanto para la música regional como para la conciencia social en México.