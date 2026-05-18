La cultura popular mexicana resguarda tesoros humorísticos inigualables, y entre ellos destaca María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija. Este es el rimbombante nombre real de la 'Chimoltrufia', interpretado por Florinda Meza en el sketch de 'Los Caquitos'. Detrás de sus canciones desafinadas y su curioso andar, existe un vínculo directo con un pilar de la historia económica y política de México.

La cultura popular mexicana resguarda tesoros humorísticos inigualables, y entre ellos destaca María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija. Este es el rimbombante nombre real de la ' Chimoltrufia ', el entrañable personaje interpretado por Florinda Meza en el sketch de ' Los Caquitos '.

Detrás de sus canciones desafinadas y su curioso andar, existe un vínculo directo con un pilar de la historia económica y política de México. El origen del 'Día de la Chimoltrufia' no es casualidad del guion escrito por Roberto Gómez Bolaños. La genialidad de 'Chespirito' consistió en otorgarle una fecha de nacimiento exacta: el 18 de marzo, día en que se conmemora la Expropiación Petrolera decretada en 1938





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